Hoa Sen ra mắt dòng tôn với công nghệ chống ăn mòn

Hoa Sen giới thiệu dòng tôn mạ hợp kim Hoa Sen Mag Shield, ứng dụng công nghệ hiện đại, giúp tăng độ bền, chống ăn mòn, tự phục hồi vết cắt rỉ sét, phù hợp công trình hiện đại và bền vững.

Sản phẩm được tập đoàn sản xuất thành công tại nhà máy Hoa Sen Nghệ An, ra mắt hôm 5/8. Hoa Sen Mag Shield có lớp thép nền chất lượng cao, được phủ hợp kim kẽm - nhôm - magie bằng công nghệ nhúng nóng liên tục hiện đại. Tỷ lệ phối trộn chính xác giúp tăng khả năng chống ăn mòn và gỉ sét gấp 3-5 lần, độ cứng lớp mạ gấp hai lần so với tôn mạ kẽm thông thường.

Công ty sản xuất thành công cuốn Tôn Hoa Sen Mag Shield đầu tiên. Ảnh: Hoa Sen

Điểm nổi bật của dòng tôn này nằm ở cơ chế tự phục hồi vết cắt rỉ sét. Nhờ thành phần magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có thể tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vị trí bị cắt hoặc khoan khi thi công, tính năng kỹ thuật nổi bật so với các sản phẩm tôn truyền thống.

Với độ bền cao, khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dòng tôn mới phù hợp cho các công trình có yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ, kể cả theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. Ngoài độ bền, sản phẩm còn có khả năng tạo hình linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết kế cho cả công trình dân dụng, công nghiệp.

Sản phẩm Hoa Sen Mag Shield. Ảnh: Hoa Sen

Sản phẩm phù hợp cho nhà xưởng, kho thép tiền chế tại các khu công nghiệp ven biển hoặc khu vực có khí hậu ăn mòn cao. Ngoài ra, Hoa Sen Mag Shield còn được sử dụng trong nhà kính, chuồng trại chăn nuôi tại các trang trại nông nghiệp công nghệ cao; hệ khung đỡ và máng cáp trong hệ thống điện mặt trời, điện công nghiệp, dân dụng.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, sản phẩm thích hợp làm lan can cầu, hàng rào bảo vệ và mái che công cộng. Đối với lĩnh vực dân dụng, tôn đáp ứng yêu cầu về độ bền, thẩm mỹ trong các dự án nhà ở, thương mại tại khu đô thị lớn, nơi yêu cầu cao về độ bền và thẩm mỹ; thiết bị dân dụng, công nghiệp cần khung kim loại chống rỉ sét.

Đại diện công ty giới thiệu về sản phẩm. Ảnh: Hoa Sen

Ông Nguyễn Minh Phúc, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết, việc ra mắt phẩm đánh dấu bước tiến trong chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo ông, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt để nâng cao sức cạnh tranh, uy tín thương hiệu tại cả thị trường trong và ngoài nước.

Hoa Sen Mag Shield được sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới như: JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu), AS (Australia)... Các sản phẩm mới bảo hành lên đến 50 năm, tùy khu vực, điều kiện sử dụng. Dòng tôn mới giúp gia tăng tuổi thọ công trình, mang lại vật liệu tối ưu cho công trình.

"Với chúng tôi Hoa Sen Mag Shield là biểu tượng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, cam kết chất lượng với mục tiêu nâng tầm ngành tôn mạ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đưa những giá trị của sản phẩm mới đến khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên những công trình bền vững theo thời gian", ông Minh Phúc nói.

Hoàng Đan