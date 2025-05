Hoa Sen chú trọng môi trường giáo dục chuẩn châu Âu

Đại học Hoa Sen (HSU) liên tục cập nhật chương trình đào tạo, tăng 60% thời lượng thực hành, mở ra cơ hội học tập, việc làm quốc tế cho sinh viên.

Ngày 8/5, HSU đánh dấu bước tiến lớn trong mục tiêu "vươn tầm quốc tế" khi đạt chứng nhận kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn chất lượng châu Âu từ ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) - tổ chức có trụ sở tại Đức, ra đời từ năm 1999. Theo đó, trường đáp ứng toàn diện 4 nhóm tiêu chí gồm:

Quản trị và mục tiêu chiến lược: hệ thống tầm nhìn - sứ mệnh - mục tiêu chất lượng được thiết kế, triển khai đồng bộ, có sự tham gia của các bên liên quan (giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng).

Chương trình đào tạo, hỗ trợ người học: nội dung giảng dạy được cải tiến liên tục, hệ thống thi cử, đánh giá minh bạch. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên hiệu quả và đa dạng.

Quản trị nguồn lực, phát triển đội ngũ: HSU bảo đảm đủ nguồn lực vật chất, con người để thực hiện sứ mệnh đào tạo, có chính sách phát triển đội ngũ giảng viên bài bản, bền vững.

Tính minh bạch, hệ thống lưu trữ văn bản: văn bản, quy định, thông tin học thuật được công khai, dễ tiếp cận, phục vụ tốt khâu học tập - giảng dạy - quản lý.

Với chứng nhận từ ASIIN, HSU có thể mở rộng hợp tác với các đại học danh tiếng hàng đầu châu Âu, thu hút đối tác, sinh viên quốc tế và doanh nghiệp (đào tạo, tuyển dụng).

TS Iring Wasser, Giám đốc điều hành ASIIN, trao chứng nhận ASIIN cho đại diện Hoa Sen. Ảnh: HSU

Trước đó, HSU trường sở hữu loạt kiểm định khác: 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP (Mỹ); 12 chương trình được công nhận AUN-QA (Đông Nam Á); ba chương trình đạt chuẩn FIBAA (Thụy Sĩ); nội dung tiếng Anh đạt NEAS (Australia); xếp hạng 4 sao theo hệ thống QS Stars (Anh).

Để đạt tiêu chuẩn quốc tế, HSU liên tục cập nhật chương trình đào tạo, lấy ý kiến doanh nghiệp ở loạt hội thảo chuyên môn và hợp tác chiến lược. Với triết lý "thực học - thực làm", trường tăng 60% thời lượng thực hành, giúp sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp ngay trên ghế giảng đường.

Bên cạnh đó, nhiều môn học được tổ chức dưới dạng đề án, dự án khởi nghiệp do sinh viên trực tiếp triển khai, từ đó hình thành năng lực nghề nghiệp, tư duy kinh doanh lẫn khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Sinh viên ngành Quản trị khách sạn tham quan và phỏng vấn tại Hotel Indigo Saigon. Ảnh: HSU

Phạm Huỳnh Hương - Thủ khoa HSU 2023, hiện là quản lý vận hành Yourvibes Coffee & Space - cho biết: "Tôi chọn ngành Quản trị nhân lực vì chương trình đạt kiểm định ACBSP của Mỹ và đào tạo song ngữ. Nhờ môi trường năng động, chất lượng và cơ hội nghề nghiệp quý giá, tôi tự tin bước vào thị trường lao động".

Theo đại diện ban giám hiệu, 95% sinh viên HSU có việc làm trước hoặc ngay sau tốt nghiệp, được quản lý trực tiếp đánh giá chủ động, vững chuyên môn và thích nghi nhanh với môi trường làm việc hiện đại, quốc tế. Nhiều cựu sinh viên đang làm việc ở tập đoàn, đơn vị lớn, trong đó có VNG, Shopee, Grab, New World Saigon Hotel, Saigon Tourist, Nam Á Bank...

Anh Đinh Hưng, quản lý một bộ phận ở Công ty TNHH Schenker Việt Nam nhận xét sinh viên HSU vừa có nền tảng kiến thức, vừa độc lập về tư duy và khả năng giải quyết vấn đề. "Hầu hết thích nghi nhanh, chuyên nghiệp, tạo giá trị cho doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với trường, đẩy mạnh công tác tuyển dụng trong tương lai", anh cho hay.

Sinh viên ngành Logistics tham quan Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: HSU

Với hệ thống tín chỉ được công nhận rộng rãi, sinh viên không chỉ tìm được việc làm phù hợp ở trong nước, mà còn có cơ hội trao đổi quốc tế, nhận học bổng giá trị và học chuyển tiếp ở châu Âu.

"Tôi tự hào khi là sinh viên Hoa Sen. Bạn bè tôi thường nói với nhau: không cần du học vẫn có cơ hội học tập, phát triển như môi trường quốc tế", Tằng Thế Tài, học ngành Ngôn ngữ Anh, nói thêm.

Thiên Hà