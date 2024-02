Hoa quả ngày Tết rẻ bằng nửa năm ngoái vẫn bán chậm

Giá hoa quả chưng Tết năm nay rẻ nhiều hơn năm ngoái nhưng các tiểu thương cho biết sức tiêu thụ chậm hơn hẳn.

Tại TP HCM, giá hoa quả chưng mâm cúng ở các chợ dân sinh hôm 8/2, tức 29 Tết, không khác biệt so với thường ngày. Nhiều loại hoa chưng Tết thậm chí rẻ gần một nửa so với cận Tết Quý Mão.

Chị Thân (quận Bình Chánh) cho biết 5h sáng đã đi chợ đầu mối để sắm sửa đồ cúng. "Năm nay tôi chi 120.000 đồng đã mua được đủ hoa các loại chưng mâm cúng, trong khi năm ngoái tốn hơn 200.000 đồng mà số lượng còn ít hơn".

Tương tự với hoa quả cúng. Nếu như một bó cẩm chướng năm ngoái 80.000 đồng thì nay chỉ 50.000 đồng. Một bó huệ 5-6 nhánh trước giá trên cả trăm nghìn nay cũng chỉ 70.000 đồng. Hoa quả các loại như bưởi, thanh long giá cũng "mềm" hơn. Mặt hàng duy nhất mà giá vọt lên hôm nay là thịt ba rọi, từ 90.000 ngày thường nay lên 150.000 đồng một kg.

Tại khu chợ Hòa Bình (quận 5), hoa quả chưng mâm cúng như bưởi da xanh, thanh long, mãng cầu... cũng không lên giá so với ngày thường.

Một quầy bán mãng cầu tại chợ Hoà Bình, quận 5, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trang

Một tiểu thương cho biết mỗi kg bưởi da xanh 29 Tết vẫn bán giá 40.000 đồng, song lượng tiêu thụ chậm hơn năm trước. Thanh, hai năm liền bán mãng cầu đợt Tết, nói không dám bán đắt đợt này vì không ai mua. "Mỗi kg mãng cầu hiện chỉ 60.000 đồng, rẻ hơn 20.000-30.000 đồng so với Tết năm ngoái, mà bán vẫn rất chậm", Thanh nói.

Tại Hà Nội, các quầy hàng trái cây bày bán dọc hai bên đường ở các chợ Hà Đông (Hà Đông), Nghĩa Tân (Cầu Giấy) ngày 7/2 (28 Tết) đông khách ra vào và thậm chí giá rẻ bằng một nửa cùng kỳ.

Dừa, bưởi, chuối xanh hay phật thủ là những loại trái cây được nhiều người ưa chuộng chưng Tết với mong muốn sẽ mang đến tài lộc, may mắn trong những ngày đầu năm mới.

Chị Hạnh, một tiểu thương tại chợ Hà Đông, cho hay giá các loại trái cây bày mâm ngũ quả năm nay "mềm" hơn mọi năm, chỉ bằng một nửa năm ngoái.

Trái cây bày mâm ngũ quả bày bán tại chợ Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội) chiều 28 Tết. Ảnh: Anh Minh.

Giá phật thủ hôm nay được các đầu mối bán lẻ tại chợ dao động 30.000-60.000 đồng một quả. Loại VIP - quả phật thủ to, đẹp, nhiều tay, được các mối bán lẻ rao 100.000-150.000 đồng một quả. Mức giá này, theo chị Hạnh, cũng chỉ bằng nửa Tết trước.

Tương tự, mỗi trái bưởi loại nhỏ để chưng mâm ngũ quả khoảng 20.000-35.000 đồng một quả.

Giá rẻ hơn nhưng người bán này cho biết "hàng tiêu thụ rất chậm". "Hai hôm nay mới có khách, những ngày trước cứ bày ra rồi lại thu hàng vào", chị chia sẻ.

Tại chợ Văn La (Hà Đông), chị Hòa, chủ cửa hàng trái cây tiếc rẻ khi phải bán nải chuối xanh 15 quả to, đều, vỏ láng bóng với giá 100.000 đồng. Thường nải có số quả lẻ sẽ đắt hơn quả chẵn, nhưng chị Hòa chấp nhận bán lỗ để "thu hồi vốn, còn về quê".

Tuy vậy, phần lớn đắt khách nhất vẫn là những nải chuối có số quả chẵn, nhỏ, giá dao động 40.000-60.000 đồng.

Không chỉ chợ truyền thống, nhiều cửa hàng bán trái cây cũng nhập các mặt hàng bình dân được chuộng về bán. Giá tại đây "nhỉnh" hơn ở chợ. Chẳng hạn, chuối xanh được bán 40.000 đồng một kg.

Mỗi quả bưởi diễn trọng lượng 1 kg, có đủ cành lá, da vàng ươm, quả to đều để chưng mâm ngũ quả ngày Tết được một cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy) bán 65.000 đồng. Loại quả nhỏ hơn dao động 50.000-55.000 đồng, và mua số lượng lớn giá giảm còn 30.000-40.000 đồng.

Tại Huế, tối 7/2 - tức 28 tháng Chạp, người dân Huế nhộn nhịp sắm sửa hàng hóa Tết tại siêu thị Go! Huế - một trong những điểm mua sắm lớn, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Bánh kẹo, hoa quả là những sản phẩm đắt hàng nhất. Siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu, nhằm kích cầu mua sắm.

Chọn gần 7 kg táo, bưởi, xoài các loại vào giỏ vào giỏ, chị Hiền, một khách hàng ở Kim Long, nói "thấy giảm giá mua thêm một ít để thắp hương". Giá táo Mỹ đỏ được siêu thị này giảm từ 65.000 đồng một kg còn 45.000 đồng một kg; xoài cát bồ còn 45.900 đồng một kg, bưởi hồng da xanh còn 39.900 đồng một kg; phật thủ 50.000 đồng một quả.

"Năm nay mua đồ dễ", cô Liên, bà nội trợ sống tại phường Thuận Lộc vừa nâng niu nải chuối vừa nói. Những nải chuối xanh bày biện trên bàn thờ, mâm cúng Tết, trong nhiều năm là ám ảnh với cô.

"Trước chuối xanh dáng đẹp, 17 hoặc 21 quả, giá cả vài trăm nghìn tranh nhau còn không có. Giờ mua có hơn năm chục là có", cô nói.

Theo cô, giá cả hàng hóa tuy có tăng so với ngày thường, vẫn rẻ nếu so sánh với dịp Tết các năm trước. Giá hoa lay ơn khoảng 35.000-80.000 đồng (tùy khu vực chợ trung tâm hay chợ nhỏ lẻ); hoa hồng 100.000 đồng bó 10 bông; cau trầu 10.000-13.000 đồng một quả; Mãng cầu khoảng 45.000-50.000 đồng, rẻ một nửa so với cùng kỳ năm ngoái; thanh long 40.000-50.000 đồng một kg; dứa 60.000 đồng một quả. Các loại rau, củ quả có tăng giá nhẹ 5.000-10.000 đồng.

"Hàng bán chậm dù giá rẻ hơn trước nhiều", chị Mai, tiểu thương ở chợ Đông Ba kể. Cửa hàng của chị chuyên bán tôm chua, mép bò gân kiệu, các loại củ muối, vốn là những đặc sản được người Huế "lai rai" mỗi dịp tụ họp.

"Giờ một kg mép bò gân kiệu còn 150.000-180.000 đồng chứ trước là 250.000 đồng. Người mua giảm mà giá nguyên liệu cũng giảm, kiệu có 15.000-20.000 đồng một kg, trong khi năm ngoái 40.000 đồng còn không có mà mua", chị nói.

Quỳnh Trang - Anh Minh - Phương Ánh