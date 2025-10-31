Hòa Phát vay gần 100.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9, nợ vay tài chính của Hòa Phát ở mức 96.838 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính quý III, tổng nợ vay tài chính của tập đoàn Hòa Phát tăng gần 17% kể từ đầu năm và bằng 76% vốn chủ sở hữu. Tính riêng trong quý trước, công ty này phải trả hơn 812 tỷ đồng lãi vay, tương đương bình quân mỗi ngày trả 8,8 tỷ đồng.

Đây là quý thứ 5 liên tiếp nợ vay tài chính của Hòa Phát tăng. Tuy nhiên, việc này đã được các lãnh đạo tập đoàn dự báo từ khi công ty đang "dồn lực" để đầu tư cho khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Tại phiên họp thường niên năm 2024, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp sẽ đầu tư dự án Dung Quất 2 với một nửa bằng vốn tự có, còn lại là vốn vay. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Giám đốc tài chính, chia sẻ công ty luôn kiểm soát số tiền đi vay ở dưới vốn chủ sở hữu và dự báo đỉnh của các khoản nợ là cuối năm 2025.

Khu liên hiệp sản xuất Hòa Phát Dung Quất 2 nằm tại tỉnh Quảng Ngãi, có quy mô 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn HRC mỗi năm. Tính đến ngày 30/9, tập đoàn ghi nhận 35.422 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang đối với dự án, giảm gần một nửa so với quý trước đó. Tuy nhiên, tài sản cố định lại tăng 60% lên 104.711 tỷ đồng, cho thấy một phần nhà máy đã được hạch toán sang khoản mục này. Theo công bố từ Hòa Phát, tính đến nay, toàn bộ dự án đã hoàn thành.

Về các chỉ tiêu khác, cuối quý III, tổng tài sản của tập đoàn đạt 246.171 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp ở mức gần 28.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm hơn 400 tỷ đồng, còn 45.623 tỷ đồng.

Với tình hình kinh doanh, quý III, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 36.794 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu của công ty cải thiện nhờ sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), xây dựng, chất lượng cao đi lên 21% so với năm ngoái, lên 2,5 triệu tấn.

Giá vốn hàng bán nhích nhẹ 3,6% giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 28,6% lên 6.087 tỷ đồng. Trừ chi phí, Hóa Phát lãi sau thuế 4.012 tỷ đồng, cao hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 26% so với thực hiện quý III năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành tương ứng 65% doanh thu và 78% lợi nhuận sau thuế.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Công ty còn hoạt động trong mảng logistics, nông nghiệp, bất động sản... nhưng trên 93% doanh thu của tập đoàn này vẫn đến từ thép.

Sau khi hoàn thiện dự án Dung Quất 2, tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhà máy sản xuất thép ray và thép hình tại Dung Quất theo đúng kế hoạch. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

