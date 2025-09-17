Hòa Phát muốn niêm yết mảng nông nghiệp

Hòa Phát nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Nông nghiệp Hòa Phát, có thể hoàn tất trong năm nay.

Ngày 16/9, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát, nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Họ dự tính niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vào tháng 12, với mã là HPA.

Số cổ phiếu chào bán tối đa là 30 triệu đơn vị, tương đương 11,7% vốn điều lệ. Giá bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp này, tương đương trên 11.887 đồng. Nguồn vốn huy động sẽ được công ty con của tỷ phú Trần Đình Long dùng để góp vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Trước Hòa Phát, nhiều công ty cũng muốn đưa đơn vị thành viên lên sàn chứng khoán như Gelex, VPBank, Techcombank... Lý giải cho xu hướng này, ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), cho rằng các "ông lớn" có thể muốn huy động vốn từ bên ngoài thay vì rót thêm tiền túi vào công ty con.

Thị trường thuận lợi cũng là điều kiện để các doanh nghiệp IPO công ty con, theo ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc chi nhánh 2 - hội sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset. Từ đầu năm đến nay, VN-Index - chỉ số đại diện cho chứng khoán Việt Nam - đã tăng 33%, chốt phiên 15/9 tại 1.685 điểm. Thanh khoản thị trường từ đầu tháng 8 đạt trên 39.000 tỷ đồng mỗi phiên, tương đương 1,5 tỷ USD.

Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Nông nghiệp Hòa Phát. Ảnh: Hòa Phát

Hòa Phát thành năm 1992, là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hoạt động trong cả mảng logistics, nông nghiệp, bất động sản... nhưng 90% doanh thu của tập đoàn này vẫn đến từ thép.

Công ty Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập năm 2016, với 99,99% vốn do Tập đoàn Hòa Phát nắm giữ. Doanh nghiệp này hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò, heo, gia cầm và đứng đầu thị phần trứng gà tại miền Bắc với sản lượng 1 triệu quả một ngày.

Theo báo cáo thường niên 2024 của Hòa Phát, mảng nông nghiệp đem về doanh thu 7.081 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế là 1.038 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước đó.

So với các doanh nghiệp cùng ngành trên sàn chứng khoán, lợi nhuận của Nông nghiệp Hòa Phát chỉ kém Dabaco, vượt nhiều tên tuổi lớn như Nông nghiệp BAF, Hoàng Anh Gia Lai hay Masan MeatLife...

Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận 4.325 tỷ doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm ngoái.

Trọng Hiếu