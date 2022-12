Hoà Phát lần đầu xuất khẩu thép dây cuộn sang châu Âu

Lô thép dây cuộn 10.000 tấn sẽ được Hoà Phát lần đầu xuất khẩu sang châu Âu vào tháng 2 năm sau.

Thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát cho biết, doanh nghiệp này vừa ký hợp đồng xuất khẩu lô hàng 10.000 tấn thép dây cuộn sang châu Âu. Đây là lần đầu sản phẩm thép dài của Hoà Phát được xuất sang EU, mở ra thị trường mới cho loại sản phẩm này trong bối cảnh tiêu thụ thép trong nước và xuất khẩu đang chững lại.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản xuất và nhu cầu thép năm 2022 chững lại. Nhiều doanh nghiệp đối mặt với khó khăn do chi phí tăng cao, giá thép biến động mạnh và lượng hàng tồn kho lớn.

Số liệu từ hiệp hội này cho thấy, sản xuất thép thành phẩm tháng 11 đạt trên 1,82 triệu tấn, giảm gần 11% so với tháng 10 và gần 37% so cùng kỳ 2021. Tiêu thụ thép các loại đạt hơn 1,94 triệu tấn, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 11 tháng, sản xuất thép thành phẩm đạt 27,12 triệu tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt hơn 25 triệu tấn, giảm gần 7% so với năm trước.

Đại diện Hoà Phát cho biết thép dây cuộn xuất sang châu Âu sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM Mỹ, carbon thấp. Sản phẩm được dùng để rút dây hoặc làm lưới thép (wiremesh) thông dụng. Dự kiến lô hàng 10.000 tấn sẽ được công ty của tỷ phú Trần Đình Long giao cho đối tác vào tháng 2/2023.

Ngoài hàng thép dài, Hòa Phát còn xuất khẩu thép dẹt (HRC), tôn đi châu Âu. Hiện, tập đoàn này đã có đơn hàng xuất khẩu sang Canana, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan... giao hàng trong tháng 1 và 2 năm sau.