Hòa nhạc lấy cảm hứng từ 'Harry Potter'

Hà NộiGần 800 khán giả sống lại ký ức tuổi thơ qua buổi hòa nhạc "Childhood Memory: Patronum", lấy cảm hứng từ thương hiệu phim "Harry Potter".

Chương trình bắt đầu lúc 20h15 tối 7/7 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trên phố Hào Nam, thu hút đông đảo người yêu nhạc. Nhạc trưởng Mai Xuân Hải chỉ huy dàn giao hưởng khoảng 60 thành viên. Khu vực sân khấu lấy cảm hứng từ sân đấu trò quidditch trong phim Harry Potter, với một màn hình lớn ở trung tâm và các màn hình nhỏ được tạo hình giống chòi canh ở hai bên.

Hòa nhạc Childhood Memory: Patronum Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc "Childhood Memory: Patronum". Video: Đạt Phan

"Expecto Patronum" là câu thần chú nổi tiếng ở vũ trụ phù thủy Harry Potter để triệu hồi thần hộ mệnh. Trong truyện, nhà văn J. K. Rowling từng mô tả bí thuật này "là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong mỗi người". Lấy cảm hứng từ câu thần chú, êkíp muốn show diễn "giống một phép màu mang lại hạnh phúc, giúp mọi người vui vẻ hơn sau quãng thời gian dịch bệnh dai dẳng".

Chương trình mở đầu với bản Hedwig’s Theme của John Williams - đoạn nhạc nền mở đầu các tác phẩm điện ảnh Harry Potter. Trong hai giờ biểu diễn, dàn nhạc đem đến những giai điệu quen thuộc với người hâm mộ thương hiệu phim như Loved Ones and Leaving (trong Order of the Phoenix), Dobby the House Elf (trong Chamber of Secrets), Buckbeak's Flight (trong Prisoner of Azkaban)...

Êkíp chuẩn bị sẵn những hình ảnh kỹ xảo, trích đoạn phim phát đồng thời trên màn ảnh cùng từng tiết mục. Khán giả như vừa được nghe nhạc trực tiếp và xem lại những phân đoạn yêu thích của mình về thương hiệu Harry Potter.

Nhạc trưởng Mai Xuân Hải chỉ đạo dàn nhạc 60 thành viên. Ảnh: CCM

Nhạc trưởng Mai Xuân Hải cho biết sảng khoái khi được cùng dàn nhạc hiện thực hóa giấc mơ sau gần hai năm ấp ủ. Ban tổ chức lên ý tưởng về đêm nhạc Harry Potter từ năm 2021 nhưng phải hoãn đến nay vì dịch. Anh cùng dàn nhạc tập trung luyện tập suốt bốn tháng qua.

Ngoài thế giới phù thủy của tác giả J. K. Rowling, chương trình cũng biểu diễn các tổ khúc từ nhạc các bộ phim quen thuộc với khán giả Việt Nam như Narnia, The Nutcracker... Ban tổ chức không công bố trước những bản nhạc được biểu diễn. Khán giả hào hứng khi liên tục được thưởng thức giai điệu của những thương hiệu phim họ không ngờ tới.

Chuỗi chương trình Childhood Memory: Patronum dự kiến diễn ra trong ba ngày từ 7-9/7. Vé của ba đêm diễn đã bán hết trước đó một tuần. Chị Thùy Trang (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết đăng ký mua vé từ khi ban tổ chức chưa công bố chủ đề năm nay vì yêu thích chương trình qua các mùa trước. Đức Tùng (24 tuổi, sinh viên) nói buổi diễn giúp giới trẻ dễ dàng tiếp cận thể loại nhạc thích phòng, khi chọn chơi lại những bản nhạc phim anh yêu thích.

Khán giả xem show phần đông là giới trẻ. Ảnh: CCM

Ra đời từ năm 2016, hòa nhạc thường niên Childhood Memory hướng tới xây dựng cộng đồng yêu nhạc giao hưởng thính phòng với nền tảng là giới trẻ. Ban tổ chức chọn những chủ đề gắn liền với ký ức tuổi thơ của khán giả như nhạc phim Naruto, One Piece, Ghibli, The Lord of the Rings... Chương trình gián đoạn năm ngoái vì dịch.

Đạt Phan