Hoa mộc lan nở rộ trong vườn Hoàng Gia ở Paris

Jardin du Palais-Royal (Vườn Hoàng gia) là một trong những địa điểm ngắm hoa mùa xuân lãng mạn và nổi tiếng ngay trung tâm Paris, cách bảo tàng Louvre khoảng 450 m.
Đây thường là những cây hoa nở sớm nhất thành phố, báo hiệu sự kết thúc của mùa đông. Năm nay 2026, do thời tiết ấm áp, hoa bắt đầu khoe sắc từ đầu tháng 3.
Jardin du Palais-Royal (Vườn Hoàng gia) là một trong những địa điểm ngắm hoa mùa xuân lãng mạn và nổi tiếng ngay trung tâm Paris, cách bảo tàng Louvre khoảng 450 m.
Đây thường là những cây hoa nở sớm nhất thành phố, báo hiệu sự kết thúc của mùa đông. Năm nay 2026, do thời tiết ấm áp, hoa bắt đầu khoe sắc từ đầu tháng 3.
Nhiếp ảnh gia Lê Quốc Việt ghi lại khung cảnh vườn mộc lan bung nở tại Paris vào tuần đầu tháng 3.
Anh cho biết mộc lan hiện nở rộ tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng như tháp Eiffel, vườn Luxembourg, công viên Bagatelle, Châtelet và tòa thị chính thành phố.
Ở khu vực ngoại ô dọc tuyến đường sắt phía nam như Bagneux, Cachan, Bourg-la-Reine hay Antony, du khách cũng có thể bắt gặp loài hoa này được trồng phổ biến trước hiên nhà các khu dân cư.
Nhiếp ảnh gia Lê Quốc Việt ghi lại khung cảnh vườn mộc lan bung nở tại Paris vào tuần đầu tháng 3.
Anh cho biết mộc lan hiện nở rộ tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng như tháp Eiffel, vườn Luxembourg, công viên Bagatelle, Châtelet và tòa thị chính thành phố.
Ở khu vực ngoại ô dọc tuyến đường sắt phía nam như Bagneux, Cachan, Bourg-la-Reine hay Antony, du khách cũng có thể bắt gặp loài hoa này được trồng phổ biến trước hiên nhà các khu dân cư.
Vườn mộc lan tại đây được trồng từ hơn 30 năm trước.
Năm 1992, theo yêu cầu của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang, một dự án tái thiết phát triển khu vườn được thực hiện. Kiến trúc sư cảnh quan người Mỹ Mark Rudkin khi đó bổ sung bốn luống hoa trung tâm. 16 gốc mộc lan được trồng bao quanh thảm cỏ lớn, kết hợp cùng hoa hồng và thược dược để tạo nên sự hài hòa giữa các sắc độ trắng, hồng và xanh.
Ông cũng đặt thêm những chiếc ghế dài để khuyến khích mọi người đến và tận hưởng không gian này.
Vườn mộc lan tại đây được trồng từ hơn 30 năm trước.
Năm 1992, theo yêu cầu của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang, một dự án tái thiết phát triển khu vườn được thực hiện. Kiến trúc sư cảnh quan người Mỹ Mark Rudkin khi đó bổ sung bốn luống hoa trung tâm. 16 gốc mộc lan được trồng bao quanh thảm cỏ lớn, kết hợp cùng hoa hồng và thược dược để tạo nên sự hài hòa giữa các sắc độ trắng, hồng và xanh.
Ông cũng đặt thêm những chiếc ghế dài để khuyến khích mọi người đến và tận hưởng không gian này.
Mộc lan tại châu Âu thường nở rộ trước khi cây đâm chồi. Hoa có cánh lớn, dày, tỏa hương thơm. Mỗi bông to bằng bàn tay, hình chén hoặc tulip với sắc hồng tím đậm.
Mộc lan tại châu Âu thường nở rộ trước khi cây đâm chồi. Hoa có cánh lớn, dày, tỏa hương thơm. Mỗi bông to bằng bàn tay, hình chén hoặc tulip với sắc hồng tím đậm.
Vườn Hoàng gia luôn thu hút đông người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Theo kinh nghiệm của anh Việt, để có những khung hình ưng ý, du khách nên đến vào đầu giờ sáng. "Nếu may mắn có thêm chút nắng, ảnh sẽ ấn tượng hơn", anh Việt nói.
Vườn Hoàng gia luôn thu hút đông người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Theo kinh nghiệm của anh Việt, để có những khung hình ưng ý, du khách nên đến vào đầu giờ sáng. "Nếu may mắn có thêm chút nắng, ảnh sẽ ấn tượng hơn", anh Việt nói.
Mùa hoa mộc lan thường kéo dài khoảng 2-3 tuần. Đây là thời điểm thích hợp để du khách đang ở Paris tranh thủ chiêm ngưỡng và lưu lại những bộ ảnh kỷ niệm.
Mùa hoa mộc lan thường kéo dài khoảng 2-3 tuần. Đây là thời điểm thích hợp để du khách đang ở Paris tranh thủ chiêm ngưỡng và lưu lại những bộ ảnh kỷ niệm.
Vườn nằm trong khuôn viên của khu phức hợp Palais-Royal, bao quanh bởi ba dãy hành lang cổ kính và đối diện trực tiếp với mặt phía bắc của Bảo tàng Louvre qua quảng trường Place du Palais-Royal.
Từ khu vườn, du khách kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng khác. Phía nam có Bảo tàng Louvre và Comédie-Française (nhà hát quốc gia Pháp). Phía đông, cách vài phút đi bộ, du khách ghé Galerie Vivienne - một trong những khu phố thương mại có mái che đẹp nhất Paris.
Xung quanh vườn có các cửa hàng đồ cổ cao cấp, hiệu sách cũ và các quán cà phê biểu tượng nằm ngay dưới các dãy hành lang bao quanh vườn.
Vườn nằm trong khuôn viên của khu phức hợp Palais-Royal, bao quanh bởi ba dãy hành lang cổ kính và đối diện trực tiếp với mặt phía bắc của Bảo tàng Louvre qua quảng trường Place du Palais-Royal.
Từ khu vườn, du khách kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng khác. Phía nam có Bảo tàng Louvre và Comédie-Française (nhà hát quốc gia Pháp). Phía đông, cách vài phút đi bộ, du khách ghé Galerie Vivienne - một trong những khu phố thương mại có mái che đẹp nhất Paris.
Xung quanh vườn có các cửa hàng đồ cổ cao cấp, hiệu sách cũ và các quán cà phê biểu tượng nằm ngay dưới các dãy hành lang bao quanh vườn.
Tâm Anh
Ảnh: Thích Vi Vu Paris