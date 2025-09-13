Hòa Minzy, Rhyder 'khuấy đảo' sân khấu chào tân sinh viên FPT Polytechnic

Với chủ đề Bee-yond Limits, Happy Bee 15 mang ý nghĩa đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của FPT Polytechnic kể từ cơ sở đầu tiên tại Hà Nội. Theo đó, trường đầu tư nhạc hội lớn để tân sinh viên bắt đầu hành trình mới với tâm thế hứng khởi.
Sân khấu mở màn với của Dangrangto - rapper Gen Z với chất giọng ấm cùng các ca khúc Love Is, MOIEM, Ngựa Ô, Wrong Times. Bằng sự chân thành và phong cách gần gũi, nam rapper mang đến không gian tình ca hiện đại.
Sau phần mở màn, PiaLinh mang đến sắc thái đối lập bằng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào dẫn dắt khán giả qua chuỗi ca khúc Nấu Ăn Cho Em, Sớm Mai, Chúc Phúc. Cả khán đài ngân nga theo giai điệu, biến không gian trở nên nhẹ nhàng, lãng mạn.
Tiếp nối Pia Linh, Đạt G mang tới loạt hit Anh Ơi Ở Lại, Thêm Bao Nhiêu Lâu, Bánh Mì Không…
Cả khán đài tiếp tục bùng nổ với sự xuất hiện của Rhyder. "Anh trai" này trình diễn loạt hit Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua… với phong cách trẻ trung, khả năng làm chủ sân khấu, năng lượng tràn đầy, khiến hàng nghìn sinh viên đồng thanh hát theo. Rhyder không chỉ hát mà còn chạy, nhảy, đập tay với sinh viên.
Hòa Minzy kết màn với phần trình diễn đa cảm xúc, đưa người nghe từ lắng đọng đến sôi động. Cô thể hiện loạt hit Ăn Gì Đây, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Bật Tình Yêu Lên… và ca khúc mang đậm nét văn hóa Bắc Bling. Nụ cười rạng rỡ, màn tương tác dễ thương của ca sĩ được nhiều sinh viên FPT Polytechnic hưởng ứng nhiệt tình.
Nhạc hội còn có sự xuất hiện của DJ Kaiz, mang đến những giai điệu điện tử sôi động cho Happy Bee 15.
Trước khi đến với phần biểu diễn của nghệ sĩ, hàng trăm sinh viên và giảng viên các nhóm ngành đã diễu hành qua sân khấu, chuyền tay lá cờ khổng lồ. Các giảng viên, lãnh đạo cũng cúi đầu thực hiện nghi lễ như một lời cam kết đồng hành cùng sinh viên trong chặng đường phía trước.
Đại diện FPT Polytechnic chia sẻ, Happy Bee không chỉ là một sự kiện, mà còn là tuyên ngôn tuổi trẻ, nơi âm nhạc, trải nghiệm và cảm xúc hòa quyện. Sắp tới, chương trình Chào tân sinh viên Happy Bee 15 sẽ tiếp tục diễn ra tại TP HCM (ngày 14/9) và Hà Nội (ngày 18/9) cùng dàn nghệ sĩ đình đám.
Nhật Lệ
Ảnh: Trường Cao đẳng FPT Polytechnic