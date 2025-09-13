Hòa Minzy, Rhyder 'khuấy đảo' sân khấu chào tân sinh viên FPT Polytechnic

Với chủ đề Bee-yond Limits, Happy Bee 15 mang ý nghĩa đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của FPT Polytechnic kể từ cơ sở đầu tiên tại Hà Nội. Theo đó, trường đầu tư nhạc hội lớn để tân sinh viên bắt đầu hành trình mới với tâm thế hứng khởi.

Sân khấu mở màn với của Dangrangto - rapper Gen Z với chất giọng ấm cùng các ca khúc Love Is, MOIEM, Ngựa Ô, Wrong Times. Bằng sự chân thành và phong cách gần gũi, nam rapper mang đến không gian tình ca hiện đại.