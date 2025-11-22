Hòa Minzy, Quốc Thiên song ca hit 'Bắc Bling'

TP HCMHòa Minzy bất ngờ xuất hiện trên sân khấu "Skynote 2025 - The reflection” song ca cùng Quốc Thiên, khiến gần 10.000 khán giả phấn khích.

Tối 22/11, Quốc Thiên tổ chức live concert tại sân khấu ngoài trời sau nửa năm chuẩn bị. Trước show, ban tổ chức chỉ thông báo khách mời là các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam, Mono. Do đó, khi Hòa Minzy bước ra từ chiếc kiệu trên sân khấu khi Quốc Thiên hát được nửa ca khúc Đào liễu, nhiều khán giả bất ngờ reo hò cổ vũ cô.

Hòa Minzy ngồi kiệu trong live concert Quốc Thiên Hòa Minzy ngồi kiệu trong live concert của Quốc Thiên. Video: Hoàng Dung

Cả hai còn kết hợp trong bài Bắc Bling (Tuấn Cry) - bản hit của Minzy ra mắt đầu năm nay. Hòa Minzy cho biết cô và Quốc Thiên nhiều dịp hỗ trợ nhau trong các cuộc thi, game show nhưng lần đầu cả hai kết hợp trên sân khấu lớn. "Tôi rất thích bài Bắc Bling vì đậm chất văn hóa, ao ước một lần hát cùng Hòa Minzy để tặng khán giả", Quốc Thiên nói.

Trong bốn giờ, Quốc Thiên thể hiện hơn 30 ca khúc cũ, mới trong chặng đường hơn 20 ca hát như Mong manh tình về (Đức Trí), Hơn một nghìn năm sau (Trịnh Đình Quang). Anh cũng cover nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Ước gì (Võ Thiện Thanh), Anh đau từ lúc em đi (Trần Mạnh Cường), Ánh trăng nói hộ lòng tôi (Ông Thanh Khê sáng tác, Tôn Nghi viết lời).

Hòa Minzy xuất hiện trong live concert Quốc Thiên Ca sĩ Hòa Minzy góp giọng bài "Bắc Bling" trong live concert của Quốc Thiên. Video: Hoàng Dung

Đêm nhạc bắt đầu lúc 17h30 nhưng từ đầu giờ chiều, người hâm mộ của Quốc Thiên đã có mặt, xếp hàng dài để vào cửa. Gần 10.000 khán giả lấp kín sân khấu ngoài trời diễn ra tại TP HCM. Lần thứ ba làm đêm nhạc với quy mô lớn, anh mời hai gương mặt tên tuổi trong làng nhạc cùng làm giám đốc âm nhạc là Hoài Sa và SlimV.

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Đầu năm 2025, ca sĩ ra MVBắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Hòa Minzy khiến nhiều khán giả hào hứng. Ảnh: Hoàng Dung

Quốc Thiên, 37 tuổi, quê Đồng Nai, là quán quân Vietnam Idol 2008. Ca sĩ từng ra mắt một số album như Vì ta quá yêu, Hát cùng tôi, Quốc Thiên Collection.Tháng 10/2018, ca sĩ thử sức với dòng nhạc xưa. Năm 2020, anh phát hành MV Vạn sự tùy duyên, hút gần hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng được yêu mến khi cover nhiều bản hit như Ngày mai người ta lấy chồng (Đông Thiên Đức), Cánh hồng phai (Dương Khắc Linh). Năm 2023, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hoàng Dung