Hòa Minzy lan tỏa tinh thần Việt trong MV mới

Hòa Minzy ra mắt MV "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", truyền tải thông điệp sống khỏe và hạnh phúc qua âm nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại.

MV mới của Hòa Minzy ra mắt ngày 26/12, giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Qua giai điệu kết hợp với các nhạc cụ dân tộc, Hòa Minzy đưa khán giả ngược dòng lịch sử, thể hiện ước mong về một đất nước hùng cường nơi người dân luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Hình ảnh đại diện cho 54 dân tộc anh em cùng mọi người già trẻ, gái trai xuất hiện trong MV. Ảnh: Cắt từ MV

Các hình ảnh hào hùng trong sử thi Đăm Săn, truyền thuyết con Rồng cháu Tiên, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng đến người phụ nữ Việt "ba đảm đang" cùng những người chiến sĩ kiên trung trong kháng chiến... lần lượt hiện lên trong MV. Nối tiếp truyền thống cha ông, dưới bầu trời hòa bình ngập sắc cờ hoa, 54 dân tộc anh em đồng lòng cùng mọi người già trẻ, gái trai... luôn nỗ lực học tập, làm việc và nâng cao sức khỏe, cùng chung khát vọng vì một Việt Nam khỏe mạnh và hùng cường.

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ, Vì một Việt Nam khỏe mạnh không chỉ là một dự án âm nhạc, mà còn cách cô gửi gắm thông điệp sống khỏe, sống để yêu thương nhiều hơn. Giữa những ngày cuối năm tất bật, MV như nhắc nhớ cho chúng ta cùng chậm lại, nhìn về những bước chân đã qua và thắp lên niềm tin cho một năm mới khỏe mạnh, bình an và tràn đầy hy vọng.

Xuất hiện cùng Hòa Minzy trong MV mới còn có những dược sĩ, bác sĩ Long Châu. Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng bày tỏ: Thông qua dự án âm nhạc này, Long Châu mong muốn gửi gắm một thông điệp chăm sóc sức khỏe bền vững. Sức khỏe không chỉ được nhắc đến khi ốm đau, mà cần được nâng niu mỗi ngày, bắt đầu từ ý thức chủ động bảo vệ và dự phòng cho bản thân và gia đình.

Hòa Minzy tham gia chương trình "Long Châu sẻ chia" tại Bắc Ninh. Ảnh: FPT Long Châu

Hòa Minzy và Long Châu còn cùng đồng hành trong chương trình "Long Châu sẻ chia" trong tháng 11 tại Bắc Ninh. Đây là hoạt động thường niên của Long Châu từ 2021 đến nay. Đơn vị cùng chính quyền địa phương, bệnh viện và các cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe và gửi trao thuốc miễn phí đến hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ y tế đến từng bản làng, thôn xóm, vùng sâu, vùng xa... mang theo khát vọng góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe các vùng.

Yên Chi