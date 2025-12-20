Hòa Minzy khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ với 'Bắc Bling'

TP HCMHòa Minzy đưa đoàn lân, rồng lên sân khấu hát "Bắc Bling", thu hút hàng nghìn người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, tối 19/12.

Hòa Minzy khuấy động phố đi bộ với hit 'Bắc Bling' Tiết mục "Bắc Bling" của Hòa Minzy. Video: Mai Nhật

Cô hát mở màn khi làm khách mời trong một lễ trao giải lĩnh vực quảng cáo sáng tạo. Phần trình diễn được dàn dựng công phu, quy tụ hàng chục vũ công trong vai các liền anh, liền chị. Hòa Minzy thể hiện sở trường với lối hát luyến láy, kết hợp cùng giọng rap thu sẵn của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Tiết mục được tạo thêm điểm nhấn bằng màn biểu diễn của đội lân, rồng, khép lại với hiệu ứng pháo hoa. Hai bên phố đi bộ, hàng nghìn người theo dõi ca sĩ, vỗ tay, hò reo hưởng ứng khi cô kêu gọi mọi người hòa mình theo giai điệu.

Ở phần giao lưu, được hỏi về cảm hứng thực hiện MV Bắc Bling - bản hit hơn 280 triệu lượt xem, Hòa Minzy cho biết ý tưởng xuất phát từ tình cảm cô dành cho quê nhà. Ca sĩ từng ấp ủ thực hiện một sản phẩm hướng về nguồn cội, tôn vinh tình làng nghĩa xóm, gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước. Trong MV, cô mời gần 300 diễn viên là những người cùng thôn, từ bà cụ gần 90 tuổi đến những em nhỏ học cấp một, cấp hai, đồng hành êkíp suốt ba ngày quay.

Hòa Minzy khuấy động không khí sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bắc Bling ra mắt đầu tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) với phong cách hiphop, điện tử. Bản phối giữ hồn cốt dân gian nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. MV do Như Đặng đạo diễn, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua bối cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản vùng đất quan họ.

Sau khi ra mắt, MV nhanh chóng trở thành hiện tượng, đạt hơn 93 triệu lượt xem sau gần một tháng. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhắc đến sản phẩm như "điển hình cho việc làm mới nghệ thuật truyền thống". Sau 27 ngày, MV cán mốc 100 triệu lượt xem, 200 triệu lượt sau 81 ngày - nhanh nhất lịch sử Vpop.

Bắc Bling góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Bắc Ninh. Hình ảnh áo tứ thân, nón quai thao, cảnh hát quan họ bên hồ, lễ hội làng, cùng các di tích như đền Đô, chùa Dâu, làng gốm Phù Lãng được tái hiện sinh động.

Tại Bắc Ninh, hiệu ứng từ bản hit kéo lượng khách du lịch tăng mạnh vào cuối tuần. Chính quyền địa phương mở thêm tour trải nghiệm miễn phí, nhiều bạn trẻ tham gia các trào lưu quay video, chụp ảnh theo phong cách MV. Trên mạng xã hội, hashtag và các phiên bản cover, parody lan tỏa rộng, góp phần đưa văn hóa địa phương đến gần công chúng trẻ.

Trích MV 'Bắc Bling' Trích MV "Bắc Bling". Video: Nhân vật cung cấp

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

Năm nay, ca sĩ ra MV Bắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp. Tại sự kiện Vietnam iContent 2025 cuối tháng 11, ca khúc được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm số - Âm nhạc truyền cảm hứng, đồng hạng với Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng).

