Hòa Minzy hát ở chương trình kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hòa Minzy sẽ biểu diễn trong chương trình "Người là Hồ Chí Minh" ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tối 18/5.

Ca sĩ xuất hiện trong phần mở đầu cùng các em nhỏ, biểu diễn liên khúc nói về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi như Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ (nhạc sĩ Xuân Giao), Chong chóng xanh (nhạc sĩ Lê Thủy), Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (nhạc sĩ Phong Nhã).

Hòa Minzy hát 'Bài ca Hồ Chí Minh' Hòa Minzy hát "Bài ca Hồ Chí Minh" hôm 3/5 ở Điện Biên. Video: DH Entertainment

Anh Tú - quán quân The Masked Singer 2023 - sáng tác một ca khúc mới về Bác Hồ. Ngoài ra, anh cùng các nghệ sĩ hòa giọng Bài ca Hồ Chí Minh (nhạc Ewan MacColl, lời Việt Phú Ân). Một số gương mặt khác tham gia là NSƯT Hoàng Tùng, "Sao Mai" Huyền Trang, Mai Chi, An Thu An, Hoàng Hồng Ngọc, nhóm diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Hòa Minzy trong chương trình "Hẹn ước Bắc - Nam", ngày 22/4 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các tiết mục ứng dụng yếu tố truyền thống và hiện đại, với các loại hình như hát, múa, ca kịch, kết hợp phát các tư liệu lịch sử. Dàn nghệ sĩ biểu diễn một số ca khúc như Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (nhạc sĩ An Thuyên), Dấu chân phía trước (nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn), Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc (nhạc sĩ Hồ Bắc).

Đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết chương trình lấy cảm hứng từ những cái tên của lãnh tụ: "Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều bí danh, gắn với từng giai đoạn lịch sử. Mỗi tên gọi của Bác đều hàm chứa câu chuyện. Vì thế, êkíp chương trình xây dựng các trường đoạn Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh". Trường đoạn cuối là Kỷ nguyên vươn mình, nói về sức ảnh hưởng, sự hiện diện của Bác Hồ trong thời kỳ phát triển của dân tộc.

Người là Hồ Chí Minh nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 135 năm ngày sinh của lãnh tụ (19/5/1890-19/5/2025). Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Hà Thu