Hoa len hút khách dịp 8/3

Hà NộiNhững bó hoa đan từ len giá 40.000-100.000 đồng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay.

Phúc Anh, 20 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội thường mua hoa tươi tặng bà, mẹ và bạn gái mỗi dịp 8/3 để thể hiện tình cảm. Giá mỗi bó hoa dao động 200.000-300.000 đồng, chưa kèm quà.

Thấy mẹ phàn nàn mua hoa tươi đắt lại không bền, chàng trai 25 tuổi năm nay chuyển sang tặng hoa bằng len. Phúc Anh đánh giá loại hoa này được tạo hình cầu kỳ, đẹp mắt lại đa dạng kiểu dáng, độ bền cao mà giá bán rẻ hơn nửa so với hoa thật.

"Nếu người thân và bạn gái thích, có lẽ tôi sẽ lựa chọn loại hoa này cho các dịp đặc biệt. Trưng bày trong nhà cũng khá đẹp và bắt mắt", Phúc Anh nói.

Một số khách đến xem các bó hoa đan, móc bằng len tự làm tại một xe hàng trên đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, tối 4/3. Ảnh: Thanh Nga

Muốn quà tặng người thân phải đẹp, độc lạ nhưng chi phí eo hẹp do còn đi học, Mai Chi, 17 tuổi, ở Hải Phòng đặt ba bó hoa len giá 60.000 đồng một sản phẩm.

Nữ sinh cho biết với số tiền trên nếu mua hoa tươi chỉ được 2-3 bông hồng nhưng nếu đặt hoa thủ công, tạo hình theo con giáp lại thể hiện được thành ý và sự tinh tế của người tặng.

Càng cận lễ, nhu cầu mua bán hoa đan, móc bằng len gia tăng. Khảo sát của VnExpress ngày 4/3 tại nhiều tuyến đường Hà Nội như Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên, Yên Phụ (quận Tây Hồ) và khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, phố cổ (quận Hoàn Kiếm) xuất hiện nhiều sạp bán hoa, hình thú bằng len kèm đèn nháy được đóng gói cẩn thận.

Tùy thuộc nhu cầu, người bán sẽ chào mời mẫu hoa đơn cho đến các bó lớn kèm gấu bông. Giá mỗi sản phẩm từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng.

Chị Lê Hà, 40 tuổi, bán hoa sáp, hoa len trên đường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết một tuần trở lại đây, nhu cầu mua sản phẩm làm hoa thủ công tăng đột biến do gần đến ngày 8/3. Sạp hàng của chị mở từ 17h đến 22h, trung bình mỗi ngày bán được 70 bó. Khách chủ yếu là học sinh, sinh viên, người mới ra trường hoặc gia đình có con nhỏ, muốn mua hoa thủ công tặng cô giáo. Đặc biệt các bó hoa dưới 100.000 đồng được bán chạy nhất.

Giải thích về lý do hoa len giá rẻ đắt khách, chị Hà cho biết một là do thiết kế đẹp, độc lạ lại sang trọng dễ thu hút. Hai là đồ thủ công ngày càng được ưa chuộng. Và cuối cùng là do người dân thắt chặt nhu cầu chi tiêu, muốn tặng món quà đẹp, có ý nghĩa nhưng mức giá phải chăng.

"Đặc biệt thay vì bỏ nhiều công sức tự học, sau thực hành mất vài ngày để ra một sản phẩm chưa chắc đã ưng ý, các bó hoa đẹp, giá rẻ cũng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng", người bán nói.

Các sản phẩm len tạo hình thú hoặc bông hoa được bày bán tại một sạp hàng trên đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, tối 4/3. Ảnh: Thanh Nga

Ngay sau lễ tình nhân 14/2, số lượng bài viết giới thiệu dịch vụ cung cấp hoa bằng len giá rẻ bùng nổ trên mạng xã hội. Trung bình mỗi ngày có hàng chục bài quảng cáo về dịch vụ này.

Chị Bùi Thị Ngọc, 29 tuổi, chủ một cửa hàng bán hoa len trực tuyến tại Hà Nội, cho biết trung bình mỗi ngày nhận vài chục đơn đặt hoa lẻ, chưa kể khách đặt sỉ trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài học sinh, sinh viên, chị Ngọc cũng nhận đơn với số lượng lớn từ các công ty đặt quà tặng cán bộ công nhân viên nữ. Theo người bán, những đơn vị này chủ yếu đặt bó một bông hoa len cỡ lớn, kèm giấy gói và túi đựng, giá 50.000 đồng.

Năm nay do nhu cầu đặt hàng lớn, chị Ngọc phải thuê thêm người phụ giúp. Nhưng để tránh tình trạng sát ngày mới đặt dễ bị từ chối, chủ cửa hàng khuyên mọi người nên đặt trước 2-3 ngày để kịp làm, đặc biệt là các bó hoa len yêu cầu thiết kế riêng.

Một bó hoa bằng len kèm hình thú được chị Ngọc bó cẩn thận, đẹp mắt trước khi giao cho khách. Ảnh: Hoa len Hà Nội

Ngoài chọn đồ thủ công gửi đến người thân, vợ chồng chị Ngọc Ánh, 40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng dự định mua 5 bông hoa len để con trai tặng cô giáo.

"Trong những ngày này, các cô chắc chắn sẽ nhận được nhiều hoa tươi nên tôi muốn lựa chọn món quà cũng là hoa, nhưng phải bền đẹp. Hoa sau khi tặng, các cô có thể cắm trong lọ cũng rất đẹp", chị Ánh nói.

Thanh Nga - Quỳnh Nguyễn