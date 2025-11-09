Hoa không tàn là hoa trên giấy, tình không tan tìm thấy ở anh

Nếu em đã cười, đã cảm động khi đọc bài viết này thì đó là đúng người rồi đó; mạnh mẽ tự tin lên và liên lạc với anh nhé.

Người ta nói không bên nhau lúc bình minh thì hãy bên nhau lúc hoàng hôn. Riêng anh thì muốn bên em cả lúc bình minh lẫn lúc hoàng hôn. Tham lam thật đấy, vậy thì có biết đủ là gì không? Có, một vợ, hai con, 3 lầu, 4 bánh là đủ. Vậy ngoài đủ ra có muốn gì nữa không? Khẳng định có.

Vậy bản thân có gì? Nam, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Số dư khả dụng: 40 triệu đồng. Số dư dự kiến tháng 3 năm 2026: 100 triệu đồng. Ngoại hình như thế nào? 1m65, không xấu trai. Có yêu cầu gì không? Có, dễ thương, chung thủy, tin tưởng, nếu có thể yêu nhau nhiều một chút. À đặc biệt mấy câu hỏi như: Em và mẹ anh rơi xuống nước, anh cứu ai trước. Hạn chế nhé, không biết trả lời sao đâu? Anh có lăng nhăng không? Anh sẽ cố để không lăng nhăng... với mấy thằng bạn anh, vì môi trường của anh toàn đàn ông thì lấy đâu ra con gái mà... lăng nhăng. Vậy ở môi trường khác thì sao? À chắc là anh sẽ xin phép em trước.

Anh có thích gì không? Có, tiền, thể thao và em. Nếu phải chọn giữa em và sự nghiệp, anh chọn gì? Anh chọn hy sinh sự nghiệp. Mà làm gì có tình huống đó, không lẽ em đòi chia tay rồi đi lấy chồng? Anh có nói điêu không? Có, nếu em thích. Có quá nhiều thứ để nói với em, đến mức không biết nói gì. Mong em chiếu cố nhiều hơn, để anh không phải học nữa. Tất nhiên là học cách yêu em thì anh luôn sẵn lòng. Nếu em đã cười, đã cảm động khi đọc bài viết này thì đó là đúng người rồi đó. Mạnh mẽ tự tin lên và liên lạc với anh nhé. Anh chờ.

Hoa không tàn là hoa trên giấy, tình không tan là tình thấy ở nơi anh. Trong 52 lá bài, anh chỉ thích cầm đúng duy nhất một lá, đó là chân thành. Đà Nẵng là đích đến cuối cùng của anh, là "Nhà", là nơi anh trở về.

