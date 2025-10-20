'Hoa không chỉ là vật thể, còn mang năng lượng, ký ức và cảm xúc'

Hoa cảm nhận được năng lượng của con người, nên người sáng tạo đặt giận dữ vào hoa sẽ không thể tạo ra một tác phẩm đẹp, theo nhà thiết kế Harijanto Setiawan.

Sự kiện triển lãm nghệ thuật "The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa" do VPBank tổ chức nhân dịp ra mắt phân khúc VPBank Private, tại tầng 25 tòa nhà Financial Centre, dành riêng cho những khách hàng cao cấp. Tâm điểm của sự kiện là tác phẩm sắp đặt quy mô lớn mang tên "Khu vườn Vô Cực" (The Infinity Garden), được kiến tạo bởi Harijanto Setiawan - "phù thủy" nghệ thuật hoa tươi đương đại.

Ông là người đưa phong cách Haribana - một sự giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Nhật Bản và tư duy thiết kế kiến trúc - lên tầm cao mới trên thế giới. Với nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có danh hiệu "Nhà thiết kế của năm" do Tổng thống Singapore trao tặng, các tác phẩm của ông luôn hòa quyện thiên nhiên, công nghệ và những câu chuyện sâu sắc về cuộc sống.

Nghệ nhân Harijanto Setiawan có những chia sẻ sâu hơn về nguồn cảm hứng đằng sau "Khu vườn Vô Cực", những thách thức trong quá trình sáng tạo và quan niệm của ông về mối liên kết giữa hoa, cảm xúc con người.

Ông Harijanto Setiawan với tác phẩm "Khu vườn Vô Cực". Ảnh: VPBank

- Nguồn cảm hứng nào dẫn lối ông kiến tạo nên tác phẩm "The Infinity Garden"?

- Tôi tin vào những cuộc gặp gỡ duyên lành trong nghệ thuật. Khi được VPBank và giám tuyển Phượng Krystine Nguyễn chia sẻ ý tưởng của "The Quintessence of Bloom", tôi cảm thấy một sự đồng điệu sâu sắc. Họ không chỉ nói về tài chính, còn muốn truyền tải một triết lý sống, nơi sự tinh tế và các giá trị bền vững được tôn vinh. Đó cũng là điều tôi luôn kiếm tìm. "The Infinity Garden" ra đời từ sự đồng điệu đó, như một ngôn ngữ chung để kể câu chuyện về vẻ đẹp trường tồn.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vòng xoắn ốc vô cực - biểu tượng của sự sống và hành trình tinh lọc không ngừng để tìm đến giá trị chân thật. Để thể hiện điều này, tôi kết hợp nhiều loài hoa quý hiếm, mỗi loài mang một thông điệp riêng. Tiêu biểu là Gloriosa Superba, với hình dáng như ngọn lửa vươn lên, tượng trưng cho khát vọng sống; hay Clematis mong manh, biểu trưng cho sự lãng mạn và tri thức. Ngoài hoa, tôi còn kết hợp công nghệ ánh sáng LED, laser và khói để tạo hiệu ứng thị giác của một dải ngân hà huyền ảo. Tôi muốn mọi người khi bước vào không chỉ nhìn thấy hoa, còn cảm nhận được năng lượng của nó, qua đó trân trọng hơn từng khoảnh khắc của cuộc sống.

"The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa" là triển lãm dành riêng cho khách hàng VPBank Private. Ảnh: VPBank

- Ông hiện thực hóa ý tưởng "vô cực" đó như thế nào qua việc lựa chọn hoa và kết hợp với công nghệ?

- Để thể hiện ý tưởng này, tôi kết hợp nhiều loài hoa quý hiếm, mỗi loài mang một thông điệp riêng. Tiêu biểu là Gloriosa Superba, với hình dáng như ngọn lửa vươn lên, tượng trưng cho khát vọng sống; hay Clematis mong manh, biểu trưng cho sự lãng mạn và tri thức. Không chỉ dùng hoa, tôi còn kết hợp công nghệ ánh sáng LED, laser và khói để tạo hiệu ứng thị giác của một dải ngân hà huyền ảo. Tôi muốn mọi người khi bước vào không chỉ nhìn thấy hoa, mà còn cảm nhận được năng lượng của nó, và qua đó, trân trọng hơn từng khoảnh khắc của cuộc sống.

- Việc quy tụ và bảo quản vô số loài hoa quý hiếm từ khắp thế giới chắc hẳn đã đặt ra những thách thức gì, thưa ông?

- Đây là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết rất lớn. Để hoàn thiện tác phẩm, đội ngũ của tôi đã làm việc liên tục trong nhiều tuần. Hoa được tinh tuyển từ khắp nơi và vận chuyển về Việt Nam trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Khi hoa về đến nơi, chúng tôi phải tiếp tục xử lý từng bông bằng dung dịch dưỡng chuyên biệt, rồi cắm thử để kiểm tra phản ứng của chúng với khí hậu nhiệt đới. Ngay cả việc chiếu sáng cũng phải thử nghiệm nhiều lần để màu sắc của hoa không bị biến đổi dưới ánh đèn LED.

Tác phẩm "Khu vườn Vô Cực" của Harijanto Setiawan là trung tâm của triển lãm. Ảnh: VPBank

- Xuyên suốt sự nghiệp của mình, ông luôn nhấn mạnh về "cảm xúc" trong sáng tạo. Vậy điều gì là quan trọng nhất khi ông sáng tạo cùng hoa?

- Đó chính là cảm xúc. Với tôi, đây là yếu tố tiên quyết và cũng là linh hồn của mọi tác phẩm. Hoa không chỉ là vật thể trang trí, chúng mang trong mình năng lượng, ký ức và cảm xúc. Nếu bạn đặt quá nhiều sự giận dữ hay phiền muộn vào hoa, bạn sẽ không bao giờ có thể tạo ra một tác phẩm đẹp. Hoa có thể cảm nhận được năng lượng của bạn. Vì vậy, tôi luôn tin trước khi bạn có thể khiến người khác hạnh phúc bằng những đóa hoa, chính bản thân bạn phải là người hạnh phúc trước.

Với các học trò của mình, tôi không muốn chỉ dạy họ cách cắm hoa, mà cả cách yêu hoa và cảm nhận chúng. Kỹ thuật là thứ có thể học được trong vài tháng, nhưng để nuôi dưỡng cảm xúc và sự đồng điệu với thiên nhiên cần cả một đời. Tôi luôn nói với họ: đừng cố gắng trở thành người giỏi nhất, hãy nỗ lực để trở thành người chân thành nhất. Bởi khi đặt sự chân thành của mình vào tác phẩm, vẻ đẹp sẽ tự tỏa sáng.

Khách tham quan tác phẩm hoa Sphere of Prosperity Ảnh: VPBank

- Ông cảm thấy tác phẩm của mình được những người yêu nghệ thuật tại Việt Nam đón nhận ra sao?

Đây là một sự kiện đặc biệt, được tổ chức riêng cho các khách hàng của VPBank Private - những người không chỉ thành công, còn thuộc tầng lớp tinh hoa và sở hữu khả năng cảm thụ nghệ thuật sâu sắc. Vì thế, tôi cảm thấy vinh dự khi "The Infinity Garden" được đón nhận đầy trân trọng.

Điều tuyệt vời nhất không chỉ là những lời khen, còn được nghe các vị khách chia sẻ những góc nhìn, diễn giải rất riêng và sâu sắc về "Khu vườn Vô Cực". Điều đó cho thấy sáng tạo của tôi thực sự chạm đến trái tim của người thưởng lãm.

Thanh Thư