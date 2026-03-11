Hoa kèn hồng bung nở khắp tuyến phố Sài Gòn

Tại các tuyến đường trung tâm TP HCM như Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ hay Hàm Nghi, những hàng kèn hồng đồng loạt nở rộ.
Một góc đường hoa kèn hồng tại vòng xoay đường Hàm Nghi, được nhiếp ảnh gia Cao Như Thuỵ, sống tại TP HCM, ghi lại vào 7h ngày 9/3.
Nhiệt độ TP HCM đầu tháng ba 26-30 độ C, nắng ấm, giúp hoa nở sớm và đều hơn các năm trước.
Anh Thụy cho biết đã duy trì thói quen chụp hoa kèn hồng gần ba năm nay. Vào mùa hoa, anh đi khắp các tuyến phố trồng kèn hồng để săn ảnh đẹp.
"Khoảnh khắc khi gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi phủ mặt đường tạo nên khung cảnh rất lãng mạn", anh Thuỵ nói.
Một góc hoa kèn hồng nở rộ bên cạnh tháp Bitexco, phường Sài Gòn.
Tòa tháp cao 262,5 m, gồm 68 tầng nổi và 3 tầng hầm, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata. Ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh búp sen vươn lên, biểu tượng cho vẻ đẹp và khát vọng phát triển của Việt Nam.
Ngoài khu vực trung tâm, các hàng kèn hồng trên đường Tố Hữu, khu đô thị Sala, phường An Khánh (ảnh) cũng được nhiều nhiếp ảnh gia gợi ý là điểm ngắm hoa đẹp.
Mỹ Duyên, ở phường Tân Định, cùng bạn lần đầu đến check in con đường hoa kèn hồng tại khu Phú Mỹ Hưng hôm 10/3. Cô gái 21 tuổi, cho biết đã chọn trang phục có tông màu phù hợp để chụp ảnh.
"Cả con đường phủ màu hồng, góc nào cũng chụp hình đẹp như đang ở nước ngoài", Duyên nói.
Sau khi nở rộ khoảng một tuần, hoa dễ rụng do gió hoặc mưa lay cành, du khách nên tranh thủ thời gian này để tham quan và chụp ảnh.
Nhiếp ảnh gia Như Thuỵ gợi ý thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là vào sáng sớm, khi nắng còn nhẹ và đường phố vắng xe, thuận lợi để canh góc chụp.
Tuấn Anh
Ảnh: Cao Như Thuỵ