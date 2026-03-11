Hoa kèn hồng bung nở khắp phố ở TP HCM

Hoa kèn hồng hay chuông hồng tên khoa học là Tabebuia rosea, thuộc họ núc nác có nguồn gốc từ châu Mỹ. Cây thân gỗ, khi trưởng thành có chiều cao hơn 10 m.

TP HCM trồng hoa kèn hồng tạo cảnh quan từ năm 2009. Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu, cây sinh trưởng tốt và nở hoa tạo điểm nhấn cho phố thị vào mùa xuân.