Hoa Hồng Phương Đông vào top nha khoa uy tín hàng đầu

Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông (The East Rose Dental) vừa nhận danh hiệu Top 5 hệ thống nha khoa tốt nhất Việt Nam 2025, nhờ chất lượng chuyên môn và dịch vụ.

Danh hiệu góp phần ghi dấu hành trình hơn 25 năm Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng và tầm nhìn quốc tế. Ra đời năm 2000 tại trung tâm quận 1 (cũ), TP HCM, thương hiệu xây dựng uy tín nhờ dịch vụ chất lượng cao và sự đầu tư bài bản. Ban đầu là một địa chỉ quen thuộc của người dân thành phố, thương hiệu dần trở thành lựa chọn của Việt kiều và khách quốc tế, nhất là nhóm khách du lịch nha khoa (dental tourism).

Đại diện Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông nhận vinh danh "Top 5 hệ thống nha khoa tốt nhất Việt Nam 2025" tại sự kiện The Best of Vietnam 2025, do Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam và Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo phối hợp tổ chức, tháng 7 vừa qua. Ảnh: Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông

Điểm nổi bật lớn của nha khoa này nằm ở triết lý thiết kế nụ cười cá nhân hóa. Thay vì "răng trắng đồng loạt", mỗi nụ cười được tính toán dựa trên tỷ lệ gương mặt, độ tuổi, nghề nghiệp và phong cách sống. Khách hàng được "thử nụ cười" trước khi phục hình, tương tự trải nghiệm may đo thời trang cao cấp. Vật liệu sứ nhập khẩu từ Đức, Nhật, Thụy Sĩ (Emax, Lava, Zirconia) có chứng nhận và bảo hành 10-15 năm.

Nguồn nhân lực được xem là "trái tim" của Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông. 100% bác sĩ công tác tại đây tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM, nhiều người từng tu nghiệp tại các nước có nền y khoa phát triển như Đức, Nhật, Mỹ, Australia. Với kinh nghiệm 16-27 năm, họ đã thực hiện thành công nhiều ca Implant toàn hàm và phục hình sứ phức tạp. Bác sĩ cũng sử dụng thành thạo tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu tư vấn, điều trị của khách hàng quốc tế.

Bác sĩ Thu Thủy, đại diện Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông nâng cao chuyên môn tại trường Đại học Zurich, Thụy Sỹ tháng 9 này. Ảnh: Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông

Bên cạnh đầu tư cho nhân lực, nha khoa này cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị. Hoa Hồng Phương Đông là một trong số ít nha khoa tại Việt Nam tích hợp đồng bộ thiết bị đạt chuẩn CE - FDA. Đơn vị sử dụng phần mềm Digital Smile Design (DSD) mô phỏng nụ cười 3D trước khi thực hiện; hệ thống định vị động 3D X-Guide Navigation để dẫn và định vị Implant theo thời gian thực. Nha khoa cũng sử dụng TRIOS 3Shape Scanner - công nghệ AI quét răng thay thế lấy dấu truyền thống; máy phẫu thuật siêu âm Piezotome & Laser Diode để nhổ răng, phẫu thuật mô mềm ít đau; và công nghệ Airflow vệ sinh răng bằng khí, nước ấm và bột mịn.

Song song đầu tư vào chuyên môn, để tăng trải nghiệm khách hàng, cơ sở được thiết kế theo phong cách boutique dental: phòng chờ cao cấp, khu tư vấn riêng, hệ thống vô trùng chuẩn châu Âu, quản lý hồ sơ số hóa. Phòng khám mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7, có lịch ưu tiên cho khách hàng từ xa.

Phòng chờ tại chi nhánh Thủ Đức. Ảnh: Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông

Ngoài ra, để đạt danh hiệu Top 5 hệ thống nha khoa tốt nhất Việt Nam, Hoa Hồng Phương Đông còn có chính sách hậu mãi minh bạch. Đơn vị cam kết bảo hành rõ ràng theo đúng vật liệu và kỹ thuật, hỗ trợ trực tuyến cho khách ở xa, tư vấn kịp thời nếu có phát sinh sau điều trị.

Đại diện Hoa Hồng Phương Đông cho biết, danh hiệu Top 5 là sự công nhận cho hành trình kiên định với chất lượng và đạo đức nghề nghiệp của đơn vị. Thương hiệu kỳ vọng, trong bối cảnh du lịch nha khoa tại Việt Nam dự kiến đón 250.000 lượt khách quốc tế trong năm nay, Hoa Hồng Phương Đông có thể góp phần nâng tầm vị thế nha khoa Việt trên bản đồ quốc tế.

Kim Anh