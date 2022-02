Hoa hồng in chữ 'Love' đắt khách dịp Valentine

Mỗi cành hồng in chữ "LOVE" được nhập từ Ecuador về bằng máy bay, bán với giá 200.000 đồng.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, thị trường Valentine năm nay khá sôi động. Ngoài các loại hoa hồng thông thường, hoa in chữ, hoa dát vàng, hoa nhuộm màu lạ khá đắt khách, thậm chí "cháy hàng".

Anh Hoàng, chủ một cửa hàng chuyên bán vật liệu xây dựng cho biết, năm nay anh đặt mua bó hoa độc lạ có in chữ về tặng vợ từ ngày 9/2 nhưng cửa hàng báo hết và nói sẽ nhập thêm, giao đúng dịp Valentine nếu anh chấp nhận.

"Cả năm mới có một ngày Lễ tình nhân, để cảm ơn vợ, ngoài những món quà vật chất thiết thực tôi tặng thêm hoa vì vợ tôi thích chúng", anh Hoàng nói.

Hồng in chữ "LOVE" tại cửa hàng hoa ở quận 1. Ảnh cửa hàng cung cấp

Là doanh nghiệp đầu tiên nhập loại hoa hồng có in chữ "LOVE" cho mùa Valentine năm nay, đại diện cửa hàng hoa ở quận 1 (TP HCM) cho biết, đợt đầu tiên đặt thử nghiệm vài trăm bông nhưng đã "cháy hàng"từ tối hôm 11/2.

"Chúng tôi đang nhập thêm lô tiếp theo. Hàng chưa cập bến nhưng khách đặt đã hết một nửa", vị này nói.

Theo chủ cửa hàng này, mỗi bông hoa hồng in chữ "LOVE" có giá 200.000 đồng, cao gấp 7 lần so với hoa hồng Việt. Loại này được nhập từ Ecuador.

Để in được chữ "LOVE" trên hoa, các nghệ nhân phải sử dụng công nghệ riêng biệt. Sau khi hoa được in đúng tiêu chuẩn thì bảo quản trong phòng lạnh để chữ không bị lem. Sau khi đã in chữ thành công, nghệ nhân tiếp tục đóng gói và bảo quản để xuất ra thị trường.

Cũng cung cấp sản phẩm hoa hồng có màu lạ, đại diện cửa hàng hoa trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, cho biết, hoa nhuộm rainbow, hoa màu cà phê sữa và đỏ pha hồng cũng được ưa chuộng.

Hồng đỏ nhuộm có màu lạ được ưa chuộng tại cửa hàng hoa TP HCM. Ảnh: Thanh Vân

"Chúng tôi nhập về khoảng 400 cành hồng màu cà phê sữa và 300 cành đỏ pha hồng nhưng khách đặt hàng chiếm 70%. Loại này màu của chúng cuốn hút nên khách rất chuộng", đại diện cửa hàng trên nói.

Đây cũng là màu hồng nhuộm lạ trong dịp Valentine năm nay. Giá mỗi bông 150.000 đồng. Nhiều khách đặt bó hồng màu lạ lên tới cả vài chục triệu đồng.

Ngoài sản phẩm hoa hồng nhập khẩu in chữ, màu sắc lạ hút khách, hồng đỏ thông thường cũng được lựa chọn trong dịp lễ tình nhân năm nay. Mỗi bông hồng đỏ Đà Lạt có giá 17.000-30.000 đồng, còn hồng nhập khẩu 80.000-150.000 đồng một bông.

Chị Hạnh, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP HCM), cho biết năm nay giá hoa đang tăng gấp đôi so với trước Tết Nguyên Đán. Dịp Valentine năm nay cách xa lễ, Tết nên hoa bán chạy hơn so với mọi năm. "2 ngày nữa mới đến Valentine nhưng tôi đã bán sỉ được cho khách 5.000 cành hồng", chị Hạnh chia sẻ.

Theo các tiểu thương tại chợ đầu mối hoa lớn nhất Sài Gòn, Valentine năm nay thị trường hoa sôi động hơn mọi năm. Năm nay nguồn cung hoa thấp nên giá hoa cũng tăng cao hơn trước Tết Nguyên đán. Hiện, sức mua tại chợ hoa này tăng 20% so với ngày thường và dự kiến tăng 50% trong ngày 14/2.

Tại Đà Lạt – thủ phủ hoa hồng cho các tỉnh miền Nam, giá hoa tại vườn đang tăng gấp 2-3 lần so với trước đó 1 tháng. Theo các hộ trồng hoa tại Làng hoa Vạn Thành, nguồn cung hoa hồng cho thị trường 14/2 năm nay giảm 20-30%.

Thi Hà