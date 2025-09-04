Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố

Hà NộiQuang Linh vlog, Hằng Du Mục và Thùy Tiên bị đề nghị truy tố với cáo buộc lừa dối khách hàng trong thương vụ sản xuất, bán kẹo Kera giả.

Ngày 4/9, Bộ Công an thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can thuộc nhóm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) về tội Lừa dối khách hàng.

Các bị can là Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật); Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty); Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (cùng là Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

C01 Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Tháng 12/2024, Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục. Trên trang cá nhân hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Thùy Tiên từng thông báo "cho ra mắt đứa con tinh thần", đồng thời đăng bài quảng bá, xuất hiện trên livestream bán sản phẩm.

Theo thông tin ban đầu của công an, Thùy Tiên là một trong những cổ đông sáng lập của CER, sản xuất sản phẩm bổ sung kẹo Kera Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera). Tiên góp vốn 30% và được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ này.

Đến thời điểm sai phạm bị phát hiện, Công ty CER bán hơn 135.000 hộp kẹo Kera cho hơn 30.000 khách hàng, thu về gần 18 tỷ đồng. Theo tỷ lệ góp vốn và tiền "hoa hồng", Thùy Tiên nhận được gần 7 tỷ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hợp sức quảng cáo khiến nhiều người hiểu nhầm rằng sản phẩm "có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn". Thùy Tiên từng nói đây là sản phẩm tiện lợi, bổ dưỡng, đạt nhiều chứng nhận về chất lượng, phù hợp với trẻ em và người lớn.

Khi một người tiêu dùng phản ánh kẹo có thành phần không đúng như quảng cáo, khán giả yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm trước những nội dung đăng tải thì Thùy Tiên xóa các bài viết liên quan sản phẩm.

Phạm Dự