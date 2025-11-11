Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử ngày 19/11 về cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) bị truy tố tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Họ bị cáo buộc bán 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Thùy Tiên có 2 luật sư bào chữa. Trước phiên xử, luật sư kiến nghị tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ (xin tại ngoại), song không được chấp nhận.

Hoa hậu Thùy Tiên (trái) và Hằng Du Mục trong một buổi bán hàng.

Cáo trạng xác định, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác. Nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần.

Các bị cáo thống nhất kịch bản Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm. Cá nhân hoa hậu Thùy Tiên nhận thêm phần việc đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Nhà chức trách cáo buộc, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Các bị cáo dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung chất xơ cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", doanh nghiệp vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Ngày 12/12/2024, buổi livestream đầu tiên của bộ ba Thùy Tiên - Quang Linh Vlogs - Hằng Du Mục thu hút hơn 2.800 đơn hàng, mang về 400 triệu đồng doanh thu, khởi đầu cho "cơn sốt" kẹo rau củ Kera. Sau đó, Thùy Tiên yêu cầu tăng tỷ lệ lợi nhuận lên 30% - cao hơn 5% so với thỏa thuận ban đầu.

Đến 16/1/2025, nhóm này có 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi. Họ liên tục giới thiệu công dụng sai sự thật, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ".

Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: "Kera là một loại kẹo bổ sung chất xơ, dinh dưỡng cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành riêng cho người không ăn rau giống mình. Trong mỗi viên kẹo có 10 loại rau củ quả khác nhau cùng với các loại vitamin".

Sau các quảng cáo phóng đại, trong chừng hai tháng từ ngày lên sóng đầu tiên 12/12/2024 đến khi bị phản ánh về chất lượng hồi giữa tháng 2/2025, CER đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng. Trừ đi khoản tiền đã thanh toán cho đơn vị sản xuất, nhóm này bị cơ quan điều tra cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Có vai trò là người trực tiếp sản xuất, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) và một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.

Hải Duyên