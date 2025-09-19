Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục sẽ bị xét xử tại TP HCM

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và các đồng phạm bị truy tố ra tòa án TP HCM với cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Ngày 19/9, VKSND Tối cao ra cáo trạng, truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cả 5 người bị truy tố ra TAND TP HCM để xét xử sơ thẩm. VKSND TP HCM được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Theo cáo trạng, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác. Nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần.

Bộ ba KOL là Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội - điều vốn quá quen thuộc với họ. Cá nhân hoa hậu Thùy Tiên nhận thêm phần việc đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Nhóm này chỉ để tâm đến hình thức, mẫu mã của kẹo Kera để tập trung cho việc quảng cáo trên không gian mạng.

Ngày 12/12/2024, buổi livestream đầu tiên của bộ ba bùng nổ: hơn 2.800 đơn hàng, 400 triệu đồng doanh thu chỉ trong vài giờ. Một cơn sốt trên thị trường thực phẩm chức năng mang tên kẹo rau củ Kera bắt đầu bùng nổ nên Thùy Tiên đòi tăng lợi nhuận 5-10%. Chốt lại, hoa hậu được cho sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Sản phẩm kẹo Kera. Ảnh: Kera

Trên các kênh Tiktok cá nhân của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã diễn ra 6 buổi livestream quảng cáo, giới thiệu công dụng và bán sản phẩm, từ 12/12/2024 đến 16/1/2025. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên góp mặt ở 3 phiên.

Tại các buổi livestream, Tiên, Linh, Hằng liên tục giới thiệu, quảng bá về công dụng sai sự thật về kẹo Kera. Quang Linh nói "một viên kẹo sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc của mọi người vì cái phần rau củ quả bổ sung chất xơ"; "không có rau thì đã có sản phẩm rất là dễ ăn như thế này".

Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: "Kera là một loại kẹo bổ sung chất xơ, dinh dưỡng cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành riêng cho người không ăn rau giống mình. Trong mỗi viên kẹo có 10 loại rau củ quả khác nhau cùng với các loại vitamin".

Sau các quảng cáo phóng đại, trong chừng hai tháng từ ngày lên sóng đầu tiên 12/12/2024 đến khi bị phản ánh về chất lượng hồi giữa tháng 2/2025, CER đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng. Trừ đi khoản tiền đã thanh toán cho đơn vị sản xuất, nhóm này bị cơ quan điều tra cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Cùng vụ án, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) và một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.

Phạm Dự