Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục ra tòa

TP HCMSáng 18/11, Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị xét xử sau 6 tháng bị bắt vì lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

TAND TP HCM yêu cầu các lực lượng siết chặt an ninh trật tự phiên xử, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào trong.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) bị cáo buộc cùng tội danh.

Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

Có vai trò là người sản xuất, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) và một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.

Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị bắt. Ảnh: Linh Đan

Trước phiên tòa hôm nay, các bị cáo được VKS ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt (chưa có tiền án, tiền sự), có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Thùy Tiên khắc phục 3,2 tỷ đồng; Hằng hơn 2,1 tỷ; Quang Linh 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh 600 triệu đồng và Lê Thành Công 1,6 tỷ đồng.

Riêng Thùy Tiên còn được VKS ghi nhận thêm tình tiết người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Căn cứ là, năm 2022 Thùy Tiên được Thủ tướng tặng bằng khen là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021", vì đã đạt: Miss Grand International 2021; Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp nhân ái; tham dự Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản.

KOL phớt lờ chất lượng, thổi phồng công dụng kẹo rau củ giả

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, nhóm Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng các cộng sự thống nhất thành lập Công ty Chị Em Rọt để livestream và bán hàng. Ý tưởng sản xuất kẹo Kera xuất phát từ Lê Thành Công, người đề xuất làm kẹo từ rau củ quả và muốn tặng sản phẩm cho Thùy Tiên vì cô vốn không thích ăn rau, đồng thời mời cô đồng hành quảng bá.

Công ty quyết định sử dụng pháp nhân Chị Em Rọt để kinh doanh kẹo Kera và thỏa thuận nhóm 6 cổ đông nhận 75% lợi nhuận; riêng Thùy Tiên hưởng 25%, về sau tăng lên 30%.

Tuấn Linh phụ trách thủ tục doanh nghiệp và sản xuất nội dung; Công lo nhà sản xuất, trụ sở, nhân sự; Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tham gia quay video, quảng bá và livestream bán sản phẩm.

Để sản xuất kẹo Kera, Công liên hệ Nguyễn Phong đặt làm sản phẩm "Super Greens Gummies" với công thức gồm 10 loại rau củ. Hai bên ký hợp đồng, Asia đảm nhận gia công, đóng gói với giá 950 đồng mỗi viên, chịu trách nhiệm chất lượng và số lượng; Công ty Chị Em Rọt kiểm tra hàng hóa, bao bì và tính pháp lý. Nhóm cổ đông nhờ Asia thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Đến ngày 17/12/2024, Lê Tuấn Linh ký bản tự công bố thành phần gồm 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan công tố xác định, quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt không kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; biết rõ kết quả kiểm nghiệm chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935% (tương ứng 0.03g chất xơ/1 viên) là rất thấp; thực tế là không biết kẹo Kera được sản xuất từ nguyên liệu nào, có phải là từ 10 loại bột rau củ quả sạch theo tiêu chuẩn Vietgap hay không. Tuy nhiên, với mục đích bán được nhiều sản phẩm, các bị cáo thống nhất xây dựng kịch bản để giới thiệu, quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng.

Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về quy cách, chất lượng, nội dung bao bì và tính pháp lý của sản phẩm trong suốt quá trình lưu thông, phân phối như đã đăng ký với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, các bị cáo đã thổi phồng tính năng, công dụng của kẹo Kera trên mạng xã hội thông qua trang Facebook và tài khoản TikTok "KERA VIETNAM" do công ty quản lý.

Nguyễn Thúc Thủy Tiên phối hợp với 2 KOL Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quay các video giới thiệu vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, khẳng định kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ quả tươi mua tại các nông trại VietGAP ở Đà Lạt và Đăk Lăk.

Các bị cáo quảng cáo rằng sản phẩm giúp bổ sung chất xơ, vitamin, tinh chất dinh dưỡng cho người "không ăn được rau củ", với thành phần gồm cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím và táo xanh.

Cảnh sát khi khám xét thu 24.000 hộp kẹo Kera đang lưu giữ tại kho. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 12/12/2024, buổi livestream đầu tiên của bộ 3 Thùy Tiên - Quang Linh Vlogs - Hằng Du Mục thu hút hơn 2.800 đơn hàng, mang về 400 triệu đồng doanh thu, khởi đầu cho "cơn sốt" kẹo rau củ Kera. Sau đó, Thùy Tiên yêu cầu tăng tỷ lệ lợi nhuận lên 30% - cao hơn 5% so với thỏa thuận ban đầu.

Đến 16/1/2025, nhóm này có 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi. Họ liên tục giới thiệu công dụng sai sự thật, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ".

Tin vào quảng cáo livestream về công dụng bổ sung chất xơ và vitamin, hơn 56.000 khách hàng đã đặt mua kẹo Kera.

Kẹo Kera chỉ có chất nhuận tràng, không có bột rau củ

Tuy nhiên, khi một số người mang sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng, kết quả cho thấy 100 g kẹo chỉ chứa 0,51 g chất xơ - không đúng với thông tin quảng cáo "1 viên tương đương 1 đĩa rau".

Kết quả giám định cho thấy mẫu sản phẩm không phát hiện 10 loại bột rau, củ, quả như công bố trên nhãn và bản tự công bố của công ty. Ngược lại, mẫu có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8% - hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật - nhưng không được ghi trên nhãn. Mẫu còn phát hiện chất xơ (không gồm inulin - chất xơ hòa tan có nguồn gốc tự nhiên) với hàm lượng 0,032g mỗi viên.

Theo cáo buộc, sau hai tháng bán sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt đã thu về 17,5 tỷ đồng, bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ.

Sau khi cơ quan chức năng điều tra, Công ty Chị Em Rọt thông báo chính sách hoàn tiền trên trang Facebook "KERA VIETNAM". Đến ngày 28/8/2025, doanh nghiệp đã hoàn khoảng 1,33 tỷ đồng cho 3.800 khách hàng, tương ứng gần 9.700 hộp kẹo Kera.

Hải Duyên