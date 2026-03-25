Hoa hậu Thiên Ân: 'Tôi bị chê xấu khi để mặt mộc đóng phim'

Đoàn Thiên Ân cho biết đóng "Hẹn em ngày nhật thực", cô bị khán giả chê kém sắc khi để mặt mộc, song chấp nhận vì muốn tạo hình chân thực.

Trong buổi công chiếu phim điện ảnh chiều 25/3 tại TP HCM, người đẹp nói khi trailer tung ra, cô đọc được nhiều bình luận tiêu cực về nhan sắc. Một số khán giả nhận xét nhân vật không lộng lẫy như các vai trước, làm lộ khuyết điểm gương mặt của hoa hậu. Trong phim, cô vào vai Thiên Ân, thiếu nữ sống ở một nhà thờ tại miền Trung thập niên 1990. Theo yêu cầu của đạo diễn Lê Thiện Viễn, cô không được trang điểm, để đường nét tự nhiên ở hầu hết phân cảnh.



Có lần, phát hiện cô kẻ chân mày, đạo diễn bắt xóa trên phim trường, yêu cầu bộ phận hóa trang dặm thêm phấn để môi nhợt nhạt hơn, đúng tiêu chí tạo hình. Sau khi xem phim trên màn ảnh rộng, cô hài lòng vì nỗ lực bỏ ra được bù đắp xứng đáng.

Thiên Ân nói về quá trình nhập vai trong phim "Hẹn em ngày nhật thực" Đoàn Thiên Ân nói về quá trình nhập vai trong phim "Hẹn em ngày nhật thực", chiều 25/3. Video: Mai Nhật

Khi được đạo diễn gửi kịch bản, cô xúc động vì câu chuyện xoay quanh mối tình của một cô gái Công giáo và chàng trai ngoại đạo. Diễn viên đồng cảm với nỗi lòng nhân vật chính bởi nhiều thế hệ trong gia đình cô cũng theo đạo, từng chứng kiến nhiều chuyện tình tan vỡ vì khác biệt tôn giáo.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô cùng êkíp trải qua quá trình tiền kỳ lâu dài. Cô đến tu viện Làng Sông ở Bình Định (cũ) - bối cảnh chính trong phim, quan sát cách trò chuyện, nề nếp sinh hoạt của các sơ, cùng họ cầu nguyện, đọc kinh và chăm sóc em nhỏ. Từ đó, diễn viên xây dựng một lý lịch cho nhân vật, lấy chất liệu nhập vai.

Thiên Ân và bạn diễn Khương Lê (từng đóng "Gái già lắm chiêu", "Báu vật trời cho"). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim xoay quanh Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) - cô gái lớn lên giữa làng quê Trà Mây cuối thập niên 1980. Một lần tình cờ gặp Thiên - một thợ điện từ nơi khác đến, cô nảy sinh tình cảm. Bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối vì đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn), một chàng trai nghề nghiệp ổn định, có quan hệ thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn bị đẩy lên khi Ân vướng vào chuyện tình tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo.

Trailer phim "Hẹn em ngày nhật thực" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Hẹn em ngày nhật thực" - dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 27/3. Video: Đoàn phim cung cấp

Đoàn Thiên Ân, 26 tuổi, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg. Cô từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi thắng Miss Grand Vietnam tháng 10/2022. Sau đăng quang, cô thi Miss Grand International ở Indonesia, vào top 20 chung cuộc. Cô tiếp tục tham gia nhiều dự án cộng đồng, trình diễn thời trang, chương trình thực tế Sao nhập ngũ 2023. Cuối năm 2024, cô chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan - mỹ nhân đầu thế kỷ 20 trong Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng). Mùa Tết năm 2025, cô đóng chính Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang, tác phẩm đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn - từng thực hiện các phim Vu quy đại náo, Em là của em ấp ủ dự án suốt ba năm, lấy cảm hứng từ xóm đạo ở quê nhà miền Trung. Ban đầu, tác phẩm lấy tên Thơ tình gửi ma sơ, sau đó anh đổi thành Hẹn em ngày nhật thực vì cảm nhận tên cũ không gần gũi với giới trẻ.

Anh cho biết không làm phim về tôn giáo mà chỉ mượn không gian để khắc họa một xã hội thu nhỏ. "Nơi đó, mọi người vẫn sống chân thành dù phải đối diện với thử thách. Đó là câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt của tuổi trẻ", anh nói.

Mai Nhật