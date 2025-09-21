Hoa hậu Thiên Ân đóng phim 'Thơ tình gửi ma sơ'

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đóng "Thơ tình gửi ma sơ" - phim điện ảnh lấy bối cảnh thập niên 1990 - cùng nghệ sĩ Lê Khanh, Hồng Đào.

Người đẹp thể hiện chuyện tình của một thành viên trong ca đoàn nhà thờ tại vùng quê duyên hải cuối thế kỷ 20.

Từ trái qua: nhà sản xuất Lý Minh Thắng, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, đạo diễn Lê Thiện Viễn ở buổi khai máy sáng 21/9 tại TP HCM. Ảnh: Huy Trần

Đại diện nhà sản xuất mời Đoàn Thiên Ân đóng chính vì ấn tượng nét diễn tự nhiên, đóng được cảnh bi lẫn hài. Diễn viên nói khi đọc kịch bản, cô đồng cảm với mối tình thanh xuân trong phim cùng những mất mát nhân vật phải nếm trải.

Đoàn Thiên Ân 25 tuổi, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg. Cô từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi thắng Miss Grand Vietnam tháng 10/2022. Sau đăng quang, cô thi Miss Grand International ở Indonesia, vào top 20 chung cuộc. Cô tiếp tục tham gia nhiều dự án cộng đồng, trình diễn thời trang, chương trình thực tế Sao nhập ngũ 2023. Cuối năm 2024, cô chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan - mỹ nhân đầu thế kỷ 20 trong Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng).

Trailer "Nụ hôn bạc tỷ" Thiên Ân trong phim "Nụ hôn bạc tỷ" (đạo diễn Thu Trang, doanh thu 212 tỷ đồng). Video: Đoàn phim cung cấp

Trong Thơ tình gửi ma sơ, nhà sản xuất Lý Minh Thắng (Mẹ chồng, Công tử Bạc Liêu) tái hiện không khí 30 năm trước, từ phục trang đến đạo cụ đời thường. Khung cảnh biển xanh, cát trắng của miền Trung như Đăk Lăk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) trở thành phông nền thơ mộng cho mối tình dang dở của đôi nhân vật.

Tác phẩm còn có sự tham gia của người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Thanh Sơn, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Hứa Minh Đạt. Sau buổi khai máy, êkíp ra miền Trung quay trong một tháng để kịp lịch phát hành vào tháng 4/2026, dịp lễ Phục sinh.

Nghệ sĩ Lê Khánh nói về cảm xúc trong buổi khởi động dự án "Thơ tình gửi ma sơ" Nghệ sĩ Lê Khánh cùng dàn cast nói về cảm xúc trong buổi khởi động dự án "Thơ tình gửi ma sơ". Video: Mai Ly

Đạo diễn Lê Thiện Viễn - từng thực hiện các phim Vu quy đại náo, Em là của em -ấp ủ câu chuyện suốt hai năm, lấy cảm hứng từ xóm đạo ở quê nhà. Anh cho biết không làm phim về tôn giáo mà chỉ mượn không gian để khắc họa một xã hội thu nhỏ. "Nơi đó, mọi người vẫn sống chân thành dù phải đối diện với thử thách. Đó là câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt của tuổi trẻ", anh nói.

Mai Nhật