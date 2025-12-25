Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trần Hiếu dự khai trương Owndays Sense City

TP HCMHoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trần Hiếu và TikToker Xuân Hoa cùng trải nghiệm không gian mua sắm mới của thương hiệu kính Owndays, tại trung tâm thương mại Sense City Phạm Văn Đồng.

Thương hiệu kính mắt Nhật Bản Owndays tiếp tục mở rộng thêm điểm chạm trải nghiệm mua sắm "chuẩn Nhật Bản" đến người tiêu dùng Việt. Tọa lạc tại vị trí sầm uất của Thủ Đức, cửa hàng mang đến không gian mua sắm hiện đại cùng nhiều lựa chọn kính mắt đa dạng, từ kính cận đến kính mát.

Các sản phẩm được thiết kế theo tinh thần tối giản đặc trưng của Nhật Bản. Không gian cửa hàng sử dụng tông màu sáng kết hợp chất liệu gỗ, tạo cảm giác thoáng đãng. Hệ thống ánh sáng cùng bố cục trưng bày cũng được sắp xếp khoa học nhằm mang đến không gian mở, giúp khách hàng có hành trình mua sắm thoải mái.

Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trần Hiếu và TikToker Xuân Hoa góp mặt tại sự kiện khai trương Owndays Sense City Phạm Văn Đồng. Ảnh: Owndays

Sự xuất hiện của Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trần Hiếu và TikToker Xuân Hoa ghi dấu ấn đặc biệt tại cửa hàng mới. Các khách mời dành thời gian trải nghiệm sản phẩm kính trực tiếp và chia sẻ sự thích thú với thiết kế đa dạng của kính Owndays, cũng như trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp tại cửa hàng.

Hoa hậu Thiên Ân xuất hiện với phong cách thanh lịch. Nàng hậu chia sẻ, cô ấn tượng với cách Owndays kết hợp giữa thiết kế tối giản và tính ứng dụng cao trong từng mẫu kính. Thiên Ân cũng dành thời gian trải nghiệm nhiều thiết kế khác nhau và yêu thích cảm giác nhẹ, thoải mái mà các mẫu kính của thương hiệu Nhật Bản này mang lại.

Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm thiết kế kính tại Owndays Sense City Phạm Văn Đồng. Ảnh: Owndays

Diễn viên Trần Hiếu xuất hiện tại Owndays Sense City với hình ảnh trẻ trung, năng động. Anh cho biết bản thân là người thường xuyên phải sử dụng kính khi làm việc. Vì vậy, thiết kế gọn nhẹ và phong cách Nhật Bản của Owndays rất phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Diễn viên Trần Hiếu tại cửa hàng mới Owndays Sense City Phạm Văn Đồng. Ảnh: Owndays

Với phong cách trẻ trung và gần gũi, TikToker Xun Hoa mang đến nguồn năng lượng vui tươi cho buổi khai trương. Cô dành nhiều thời gian thử các mẫu mới và bày tỏ sự thích thú với sản phẩm kính Owndays, từ kính cơ bản đến những thiết kế thời trang, cá tính.

TikToker Xuân Hoa thử kính tại cửa hàng Owndays Sense City Phạm Văn Đồng. Ảnh: Owndays

Owndays thành lập năm 1989, đến nay, sở hữu hơn 500 cửa hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, thương hiệu có hơn 20 cửa hàng tại bốn thành phố: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang. Với thông điệp cốt lõi "Own your days", Owndays muốn đồng hành và khuyến khích khách hàng tự tin thể hiện phong cách riêng qua thiết kế kính mắt phù hợp. Song song, thương hiệu cũng liên tục đổi mới để mang đến những sản phẩm kính mắt chất lượng, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Thương hiệu áp dụng hệ thống giá đơn giản, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, không phải lo lắng về chi phí phát sinh. Chỉ từ 1,580 triệu đồng, người mua đã có thể sở hữu một cặp kính hoàn chỉnh, bao gồm gọng kính và tròng kính phẳng chiết suất cao.

Bên cạnh đó, Owndays xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm. Với chính sách hậu mãi toàn cầu, mỗi sản phẩm đều được bảo hành chất lượng sản phẩm, tầm nhìn trong vòng một năm kể từ ngày mua cùng với các dịch vụ điều chỉnh, vệ sinh kính miễn phí trong suốt quá trình sử dụng kính. Những chính sách này giúp khách hàng an tâm hơn khi chọn mua và sử dụng kính mắt từ Owndays.

Owndays còn có dịch vụ đo mắt miễn phí, theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn cùng hệ thống máy móc hiện đại.

