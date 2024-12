21h47 Hùng Huỳnh nhận giải Mỹ nam của năm

Anh chiến thắng với 2,4 triệu lượt bình chọn từ khán giả. Anh cho biết: "Tôi vinh dự, cảm động khi nhận giải đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên và sẽ luôn nhớ mãi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự nhắc nhở, để tôi luôn nỗ lực trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Không có con đường tắt nào đi đến thành công, chỉ có sự kiên trì mới có thể giúp những nghệ sĩ trẻ như tiến xa trên con đường này". Anh cảm ơn gia đình, fan, ban tổ chức chương trình Anh trai say hi đã cho mình cơ hội thể hiện bản thân. Các fan đến cổ vũ anh liên tục hô: "Hùng Huỳnh đừng khóc".

Ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh nghẹn ngào khi đoạt danh hiệu "Mỹ nam của năm 2024". Với anh, danh hiệu là lời nhắc anh phải cố gắng hơn nữa để giữ gìn hình ảnh, phấn đấu trong hoạt động ca hát.

Hùng Huỳnh, 25 tuổi, quê Đồng Nai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, từng cover nhiều bài nhảy của các nhóm Kpop. Năm 2023, ca sĩ tham gia show Asia Super Youngtại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh cho biết muốn về nước lập nghiệp. Khi tham gia Anh trai say hi, ca sĩ gây chú ý với loạt hit, như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10.

Võ Cảnh, Minh Tú công bố giải Mỹ nam của năm. Võ Cảnh kể ban tổ chức gọi điện cho anh và nói: "Cần một mỹ nam lên trao giải mỹ nam. Khi xem các đề cử trong hạng mục, anh khâm phục các gương mặt vì đều trẻ, tài năng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.