Hoa hậu Thanh Thủy catwalk với phong cách siêu thực

Hoa hậu Thanh Thủy đảm nhận vị trí vedette trong show Khởi nguồn thuần khiết, tối 12/11. Sự kiện mở màn cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam kéo dài đến ngày 15/11.
Cô diện váy ngắn bằng tơ tằm, kết hợp mũ trùm đầu, lấy cảm hứng từ những hang nhũ đá kết tinh qua hàng trăm, nghìn năm. Thiết kế sử dụng kỹ thuật đính pha lê rơi, gợi hình ảnh những giọt nước đọng trên những phiến đá. Chiếc mũ trùm đầu khổng lồ che toàn bộ thân trên được tạo nên từ những khối điêu khắc 3D hình vòng tròn đan xen, mang đến phong cách siêu thực.
Vũ Việt Hà cho biết bộ cánh của Thanh Thủy là một trong những thiết kế tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Anh và đội ngũ nghệ nhân mất 45 ngày để hoàn thiện tác phẩm. Riêng chiếc mũ được làm từ tơ tằm, kết với keo tạo thành từng mảng, tết thủ công thành những ô tròn giống như hang đá thu nhỏ.
Video: Ý Ly
Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa mở đầu show với thiết kế lụa trắng trên nền tơ tằm đính đá. Bộ cánh mang điểm nhấn với cấu trúc vòng tròn 3D bao quanh phần đầu và rủ xuống vai.
Show chia thành hai phần ứng dụng và nghệ thuật. Ở phần đầu, nhà thiết kế đưa tơ tằm và sợi gai vào các thiết kế áo cánh, quần dài mang phom dáng suông quen thuộc, gần gũi với đời sống người Việt xưa và nay. Đây cũng là kiểu dáng được thế giới yêu thích và lăng xê mạnh mẽ trong gần 10 năm nay.
Bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết gồm 30 thiết kế lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của người Mường. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về sự hình thành trời đất, núi sông, muôn loài và con người từ thuở sơ khai, từ đó đề cao tinh thần lao động, đoàn kết và ý chí sáng tạo của dân tộc Việt.
Vũ Việt Hà khai thác hai màu chủ đạo, trong đó sắc trắng tượng trưng cho nước - yếu tố khởi sinh sự sống, mang vẻ đẹp tinh khôi. Xanh dương tựa vẻ bình yên và ổn định của cuộc sống sau hành trình con người chăm chỉ dựng xây.
S.T Sơn Thạch khuấy động đêm diễn bằng màn trình diễn ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền". Không chỉ hát và thực hiện những động tác múa trên sân khấu, ca sĩ còn catwalk trong bộ áo dài tơ trắng, phối bốt và blazer đồng điệu.
Ngoài blazer, gilet, show còn giới thiệu nhiều mẫu áo dài phong cách thập niên 1930 - sở trường tạo nên tên tuổi của Vũ Việt Hà nhiều năm qua. Điểm nhấn trên mỗi thiết kế là nhá bằng họa tiết thiên nhiên như hoa lá, chim muông màu sắc tươi sáng như xanh, hồng, đỏ kết hợp hài hòa, gợi niềm vui.
Mỗi thiết kế tốn nhiều tuần thực hiện, từ khâu dệt vải thủ công đến thêu tay hoàn toàn. Vũ Việt Hà cho biết anh đưa áo dài đứng chung với trang phục ứng dụng hàng ngày nhằm đưa văn hóa này trở lại nhịp sống hiện đại. Thời xưa, áo dài thường được người Việt mặc hàng ngày, qua thời gian, do xã hội và lối sống đổi thay, thói quen này dần mai một, áo dài hiện nay chỉ còn được thấy trong một vài dịp như chụp hình, Tết, hỉ sự, lễ hội, lễ tốt nghiệp.
Nửa cuối show là những thiết kế mang đậm tinh thần avant garde được thể hiện bằng len đan tay. Một trong những điểm khó nhất là len khó tạo hình khối và cấu trúc trang phục.
Bằng phương pháp dựng phom trên mannequin, Vũ Việt Hà tạo nên những thiết kế độc bản mang tính ngẫu hứng như váy trễ vai kèm mũ trùm đầu, đầm quây ngực dáng tulip, váy bất đối xứng. Vẻ độc lạ được tiết chế vừa phải, đủ để nổi bật nhưng vẫn có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh như street style, tiệc tùng, thảm đỏ.
Chi tiết thú vị trên những bộ cánh này là nhiều chiếc kim đan vẫn còn nằm nguyên trên sản phẩm. "Hình ảnh đó nói lên sự tiếp nối. Chiếc kim giống như một dấu hỏi, sự chờ đợi, gợi liên tưởng bộ sưu tập này không chỉ dừng lại ở đây mà còn tiếp tục có nhiều điều thú vị phía trước", Vũ Việt Hà nói. Bên cạnh đó, kim đan còn cho thấy dấu ấn của bàn tay lao động, từ đó tôn vinh giá trị thủ công và những kỹ thuật từ thuở sơ khai.
Những mũi len và chiếc kim nối tiếp nhau không chỉ kích thích thị giác, mà còn là ẩn dụ về sự nối dài văn hóa truyền thống Việt - điều Vũ Việt Hà luôn theo đuổi trong từng thiết kế. Với anh, văn hóa dân tộc là nguồn tài nguyên vô tận, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo.
Ý Ly
Ảnh: Kiếng Cận Team