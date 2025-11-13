Hoa hậu Thanh Thủy catwalk với phong cách siêu thực

Bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết gồm 30 thiết kế lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của người Mường. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về sự hình thành trời đất, núi sông, muôn loài và con người từ thuở sơ khai, từ đó đề cao tinh thần lao động, đoàn kết và ý chí sáng tạo của dân tộc Việt.

Vũ Việt Hà khai thác hai màu chủ đạo, trong đó sắc trắng tượng trưng cho nước - yếu tố khởi sinh sự sống, mang vẻ đẹp tinh khôi. Xanh dương tựa vẻ bình yên và ổn định của cuộc sống sau hành trình con người chăm chỉ dựng xây.