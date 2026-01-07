Hoa hậu Quế Anh biến hóa với tóc ngắn

Quế Anh theo đuổi mốt nổi loạn với tóc bạch kim, đeo nhiều phụ kiện kim loại bản to.

Cô tên đầy đủ Võ Lê Quế Anh, 25 tuổi, cao 1,72 m, quê Đà Nẵng. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Sau chiến thắng cuộc thi Miss Grand Vietnam hồi tháng 10/2024, cô thi Miss Grand International nhưng không vào top cao. Gần một năm qua, cô hoạt động trong vai trò người mẫu, lấn sân ca hát với nghệ danh Ari Quế Anh.