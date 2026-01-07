Hoa hậu Quế Anh biến hóa với tóc ngắn

Đầu năm, Quế Anh thực hiện bộ ảnh thời trang với hình tượng mới. Hoa hậu lần đầu chọn tóc tomboy thay cho kiểu dài hoặc uốn xoăn thường thấy.
Người đẹp tạo dáng với trang phục da theo mốt không nội y. Trên các diễn đàn sắc đẹp, fan nhận xét tạo hình giúp Quế Anh bớt an toàn.
Quế Anh cho biết bàn bạc cùng stylist để xây dựng hình ảnh khác biệt sau hai năm vào showbiz.
Vẻ nhẹ nhàng của Quế Anh tại một sự kiện năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp
Người đẹp mặc đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Đỗ Long kết hợp tóc đỏ.
Êkíp trang điểm đồng điệu nhấn vào mắt, môi cho người đẹp.
Hoa hậu mặc hở eo với áo khoác lông kết hợp quần da đắp thêm các sợi thắt lưng.
Quế Anh theo đuổi mốt nổi loạn với tóc bạch kim, đeo nhiều phụ kiện kim loại bản to.
Cô tên đầy đủ Võ Lê Quế Anh, 25 tuổi, cao 1,72 m, quê Đà Nẵng. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Sau chiến thắng cuộc thi Miss Grand Vietnam hồi tháng 10/2024, cô thi Miss Grand International nhưng không vào top cao. Gần một năm qua, cô hoạt động trong vai trò người mẫu, lấn sân ca hát với nghệ danh Ari Quế Anh.
Hoa hậu biểu diễn tại chương trình Chào năm mới, lên sóng tối 31/12/2025. Video: Nhân vật cung cấp
Tân Cao
Ảnh: Hoàng Phúc