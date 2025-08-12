Hoa hậu bị bắt cóc, dìm xác dưới biển ở Philippines

Thi thể người đẹp 35 tuổi được tìm thấy trôi dạt trên biển trong tình trạng bị trói và buộc đá, sau khi bị bắt cóc bởi một nhóm có vũ trang.

Ngày 4/8, các ngư dân địa phương phát hiện một thi thể nữ trôi dạt ngoài khơi gần ngôi làng ven biển Barangay 99 Diit, thành phố Tacloban. Thi thể khỏa thân bị bịt mắt và bịt miệng, tay chân bị trói, mặt quấn băng keo...

Theo cảnh sát, nạn nhân còn có một ổ khóa xe đạp quanh cổ, hai bao tải đá buộc chặt vào người để giữ thi thể chìm xuống.

Sau khi nhận được trình báo, ngày 6/8, cảnh sát xác định nạn nhân là Acquene Arradaza, 35 tuổi, mẹ đơn thân có ba con, từng giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu thành phố Matag-ob. Gia đình xác nhận danh tính của Acquene thông qua hình xăm trên lưng.

Acquene Arradaza (giữa) từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp Miss Matag-ob 2012. Ảnh: Asia Pacific News

Acquene được nhìn thấy lần cuối trên camera giám sát khi đang mua hàng tạp hóa ở Valencia, thành phố Ormoc vào ngày 31/7. Một chiếc xe Toyota Wigo màu đen biển số 1799 dừng lại gần lề đường, sau đó ba người đàn ông có vũ trang xông ra, lôi kéo Acquene vào trong xe.

"Các nghi phạm mặc quần đen, áo nỉ và mũ trùm đầu đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, hướng về phía Kananga, Leyte", báo cáo của cảnh sát nêu. Dữ liệu video giám sát sau đó xác nhận chiếc xe tương tự đã được nhìn thấy di chuyển về phía thành phố Tacloban ngay sau vụ việc.

Hoa hậu Philippines bị bắt cóc, giấu xác dưới biển Vụ bắt cóc trên đường (ở góc phải màn hình) được camera giám sát ghi lại. Video: Asia Pacific News/Sun

Trung úy Nova Tan thuộc Sở cảnh sát thành phố Ormoc cho biết vụ bắt cóc chỉ được gia đình báo cáo vào 4/8 - cùng ngày phát hiện thi thể. Viên cảnh sát giải thích rằng họ "có thể chặn được xe của nghi phạm tại các cửa ngõ thành phố" nếu gia đình nạn nhân trình báo sớm hơn.

Người thân cho biết vào sáng xảy ra vụ bắt cóc, Acquene đã nói chuyện với một người đàn ông tên Pay-ap Drilon, sống cùng khu vực.

Hiện chính quyền đang nỗ lực truy tìm các nghi phạm và điều tra động cơ của vụ việc được cho là một "cuộc tấn công có chủ đích và có kế hoạch trước".

Mẹ Acquene đang vận động đòi công lý và kêu gọi các chính trị gia Philippines giúp đỡ vụ án của con gái bà. Năm ngoái, em trai của Acquene, Eros Arradaza, 30 tuổi, đã thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát trong cuộc truy quét ma túy.

Tuệ Anh (theo The Sun, Manila Times)