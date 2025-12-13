Hoa hậu Phần Lan bị tước vương miện vì phân biệt chủng tộc

Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce bị tước vương miện do từng tạo dáng kéo khóe mắt mang ý phân biệt chủng tộc người châu Á.

Trên Instagram ngày 11/12, tổ chức Hoa hậu Phần Lan (Miss Finland) thông báo thu hồi danh hiệu của Sarah Dzafce, 22 tuổi. Á hậu Tara Lehtonen, 23 tuổi, thay thế vị trí của Dzafce. Theo thông cáo, quyết định này không nhắm vào giá trị con người của bất kỳ ai, mà là vấn đề trách nhiệm.

"Khi một cá nhân đảm nhận vai trò đại diện ở cấp quốc gia và quốc tế, hành động và trách nhiệm không thể tách rời nhau", trích bài đăng. Hiện Sarah Dzafce chưa phản hồi vấn đề trên với báo chí.

Trang Helsinki Times cho biết người đẹp nhận hình thức kỷ luật sau khi tấm ảnh cô tạo dáng kỳ lạ lan truyền trên mạng xã hội từ cuối tháng 11. Nhiều người cho rằng cô chế giễu đặc điểm của người Đông Á, có ý phân biệt chủng tộc. Theo trang tin, ban đầu hình do một người bạn của cô chia sẻ trong một nhóm chat riêng, kèm chú thích: "Ăn cùng người Trung Quốc" (Kiinalaisen kaa syömäs).

Bức ảnh được cho mang ý phân biệt chủng tộc của Miss Finland Sarah Dzafce. Ảnh: Helsinki Times

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Ilta-Sanomat đầu tháng 12, Sarah Dzafce giải thích hành động trong hình là cách cô phản ứng với tình trạng đau đầu, căng mắt trong lúc dùng bữa. Cô khẳng định người bạn tự ý thêm phần chú thích, không thông qua ý kiến của cô.

Cũng theo Helsinki Times, làn sóng chỉ trích Dzafce gay gắt hơn sau khi Dzafce đăng video ngồi trên máy bay của hãng hàng không Finnair. Trong đó, cô nói: "Mọi người đang ghét bỏ tôi trong khi tôi đang ở khoang thương gia của Finnair". Khán giả cho rằng cô có ý khinh thường công chúng, kiêu ngạo. Không lâu sau, nội dung bị xóa.

Nhan sắc cựu Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce. Ảnh: Instagram/ Sarah Dzafce

Từ hôm 8/12, Sarah Dzafce bắt đầu đăng bài xin lỗi khán giả trên trang cá nhân. Cô cho biết nhận thức được hành động của mình đã khiến nhiều người tổn thương, không cố ý làm thế. "Tôi biết bản thân cần học nhiều thứ để trưởng thành. Một trong những điều quan trọng nhất với tôi là tôn trọng mọi người, cũng như xuất thân và những sự khác biệt của họ", trích bài viết của cô.

Tổ chức Hoa hậu Phần Lan cũng liên tục phản hồi vấn đề của Sarah Dzafce suốt tuần qua, thông qua các thông cáo trên mạng xã hội. Bên cạnh lời xin lỗi, họ nhắc lại giá trị cuộc thi, khẳng định không chấp nhận hành động kỳ thị sắc tộc hay phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Trước khi đưa ra quyết định tước vương miện, ban lãnh đạo tổ chức buổi họp trực tiếp với Dzafce.

Từ trái qua: Á hậu Tara Lehtonen, giám đốc Sunneva Sjögrén và Sarah Dzafce trong một sự kiện. Ảnh: Lehtikuva

Trò chuyện với People, bà Sunneva Sjögrén - giám đốc điều hành Miss Finland, nhận định những hoạt động trên mạng xã hội của Sarah Dzafce gần đây khiến người dân Phần Lan và khán giả quốc tế thất vọng. Dù không còn đồng hành, đại diện ban tổ chức chúc Sarah Dzafce mọi điều tốt đẹp, tiếp tục trưởng thành và học hỏi.

Theo bà Sjögrén, phía cuộc thi sẽ cung cấp hai gói dịch vụ hỗ trợ trò chuyện trị liệu, hướng dẫn xử lý truyền thông cho cựu hoa hậu đến tháng 9/2026. Ngoài ra, cô vẫn được chào đón tại các sự kiện của Hoa hậu Phần Lan trong tương lai.

"Là một tổ chức quốc gia lâu đời, chúng tôi tin trách nhiệm của mình là đảm bảo không một đại diện nào phải đối mặt khó khăn một mình. Do đó, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ như một lựa chọn, đồng thời tôn trọng quyền tự chủ và nguyện vọng của mỗi cá nhân", bà nói thêm.

Sarah Dzafce đăng quang Hoa hậu Phần Lan hồi tháng 9, đại diện nước nhà tham gia Miss Universe ở Thái Lan hồi tháng 11. Hiện không có nhiều thông tin về Dzafce ngoài việc cô lớn lên trong gia đình đa văn hóa, có bố là người Kosovo và mẹ là người Phần Lan.

Phút đăng quang của Hoa hậu Phần Lan tháng 9/2025 Phút đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Phần Lan của Sarah Dzafce hồi tháng 9. Video: Miss Universe

Miss Finland được tổ chức lần đầu năm 1931, còn được biết với tên Miss Suomi. Quán quân năm ngoái là người đẹp Matilda Wirtavuori, sinh năm 2000. Từ năm 1952, người chiến thắng sẽ đại diện quốc gia tranh tài tại Miss Universe. Cũng trong mùa giải đầu tiên, thí sinh Armi Kuusela của Phần Lan giành ngôi vị cao nhất. Năm 1975, lịch sử lặp lại khi Anne Marie Pohtamo được xướng tên.

