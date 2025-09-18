Hoa hậu Ngọc Châu diễn vedette bên vịnh Vĩnh Hy

Chỉ đạo sản xuất show - nhà thiết kế Võ Việt Chung - nói muốn mang đến cho mọi người cảm giác hòa mình với thiên nhiên, sự gần gũi khi xem thời trang. Anh mời nhiều người dân địa phương, làng chài ven biển cùng trải nghiệm show.