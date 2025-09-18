Hoa hậu Ngọc Châu diễn vedette bên vịnh Vĩnh Hy

Nhà mốt chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn kết màn bộ sưu tập Em - ký ức, thuộc khuôn khổ chương trình thời trang tại Hoa hậu Đại dương 2025. Ban tổ chức thiết kế sàn runway nằm bên bờ biển, giữa lòng Vĩnh Hy - điểm đến được nhiều người ví von "Vịnh Hạ Long của miền Trung".
Màn catwalk của Ngọc Châu tại sự kiện hôm 17/9. Video: Anh Tuấn
Hoàng Minh Hà mang đến 30 thiết kế lấy cảm hứng từ trạng thái khi yêu của phụ nữ: lúc nồng nàn, khi thăng hoa. Ngọc Châu diện trang phục dựng phom tựa cánh hoa nở rộ, trang điểm với màu son đậm.
Hoa hậu Thu Uyên diễn trang phục với phần tà quét sàn.
Phần mở màn show của Thu Uyên. Video: Anh Tuấn
Nhà mốt sử dụng bảng màu đa sắc, tượng trưng cho mỗi trạng thái trong tình yêu như trắng tinh khôi, hồng mơ mộng, đỏ nồng nàn, đen huyền bí.
Chất liệu chủ đạo trong bộ sưu tập gồm satin, organza, voan xốp, taffta.
Hoàng Minh Hà ứng dụng kỹ thuật nếp gấp.
Anh còn đính kết chi tiết tua rua, lông vũ ở vai, hông cho nhiều kiểu đầm.
Chỉ đạo sản xuất show - nhà thiết kế Võ Việt Chung - nói muốn mang đến cho mọi người cảm giác hòa mình với thiên nhiên, sự gần gũi khi xem thời trang. Anh mời nhiều người dân địa phương, làng chài ven biển cùng trải nghiệm show.
Trong khuôn khổ chương trình, Hoàng Minh Hà còn góp ý chuyên môn giúp 11 nhà thiết kế trẻ giới thiệu bộ sưu tập trên sàn diễn chuyên nghiệp. Người đẹp Thu Uyên diện thiết kế xếp tầng của Phạm Khánh Quỳnh.
Á hậu Giang Thái thể hiện trang phục lạ mắt của Bùi Thị Quỳnh Như.
Á hậu Minh Nhàn tạo dáng với đầm dạ hội phong cách bay bổng của tác giả Bá Phúc.
Nhà thiết kế trẻ Thanh Tâm thực hiện bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đại dương.
Tân Cao
Ảnh: Loan Bé