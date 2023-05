Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học

Ngọc Châu không thể tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng do quá hạn bảo lưu kết quả, bị buộc thôi học theo quy định.

Sáng 13/5, đại diện của Ngọc Châu xác nhận cô đã ngưng việc học tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM. Phía hoa hậu cho biết, sau khi làm việc với nhà trường hồi tháng 2, họ nhận thông báo về việc Ngọc Châu không đủ điều kiện để tiếp tục trở lại hoàn thành việc học như mong muốn, do đã quá thời gian bảo lưu kết quả học tập. "Việc này đúng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên chúng tôi tôn trọng", người này nói.

Ngọc Châu cho biết cô đối diện sự việc với thái độ bình tĩnh. Dù có chút buồn, cô chấp nhận thực tế. Người đẹp cho rằng việc học tập sẽ gắn với cả cuộc đời nên cô sẽ tìm cơ hội khác, nỗ lực hơn trong tương lai.

Hoa hậu Ngọc Châu dự khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), ngày 9/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong seriers Dream of Vietnam do cô và êkíp sản xuất, phát hành ngày 12/5, hoa hậu trò chuyện cùng mẹ - bà Đặng Thị Gái - về sự việc không thể tiếp tục việc học, lấy tấm bằng như từng hứa. Cô nói: "Ngày xưa con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn một đến hai đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng ra. Do quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp, không thể lấy bằng nữa".

Mẹ Ngọc Châu nói bà buồn vì con không thể tốt nghiệp như mong muốn. Tuy nhiên, bà động viên con gái cố gắng, vượt qua khó khăn. "Mẹ chỉ mong con sẽ có một công việc ổn định. Con cứ tiếp tục nỗ lực, phát triển công việc nghệ thuật hiện tại, vì chuyện cũng đã xảy ra", bà Đặng Thị Gái nói.

Ngọc Châu từng theo học ngành Công nghệ Sinh học của Đại học Tôn Đức Thắng. Cô cho biết thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô xin bảo lưu để tập trung cho cuộc thi. Sau đăng quang trong nước, cô tiếp tục bận rộn với việc chuẩn bị cho thi Miss Universe lần thứ 71 vào đầu năm. Sau khi trở về, cô nhận thông tin bị buộc thôi học do bảo lưu quá hạn. Ngọc Châu đã làm đơn xin ban giám hiệu xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành đồ án tốt nghiệp nhưng không được.

Hồi tháng 2, thông tin cô chưa tốt nghiệp đại học từng lan truyền gây ồn ào. Ngọc Châu lên tiếng phủ nhận khai gian bằng cấp như tin đồn, khẳng định mình chưa bao giờ thông tin với truyền thông hay khán giả đã tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau đó cũng xác nhận cô đủ điều kiện dự thi sân chơi nhan sắc, không khai gian hồ sơ.

Các màn trình diễn của Ngọc Châu ở bán kết Miss Universe 2022 Các màn trình diễn của Ngọc Châu ở bán kết Miss Universe 2022, hôm 11/1. Video: MU

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993, quê Tây Ninh. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5/2022, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe lần thứ 71 ở Mỹ đầu năm nhưng không vào top.

