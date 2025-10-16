Hoa hậu Mỹ kiện bạn trai cũ vì bị dọa tung video 'nóng'

Chính trị gia Cory Mills bị thẩm phán ra lệnh cấm tiếp cận "tình cũ" - Hoa hậu Lindsey Langston, sau khi bị cô cáo buộc quấy rối và đe dọa phát tán video khiêu dâm.

Ngày 14/10, thẩm phán Fred Koberlein Jr. tại tòa án hạt Columbia, bang Florida ra quyết định cấm Cory Mills (45 tuổi, hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa) thực hiện hành vi bạo lực với đương kim Hoa hậu Mỹ Lindsey Langston, 25 tuổi.

Ông này cũng bị cấm liên lạc và nhắc đến cô trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào cho đến tháng 1/2026.

Lindsey Langston đăng quang Hoa hậu Mỹ vào tháng 10/2024. Ảnh: X

Lệnh cấm được đưa ra sau hai phiên tòa xét xử, trong đó cặp tình nhân cũ làm chứng về mối quan hệ trước đây và trình bày một loạt tin nhắn, cuộc gọi điện thoại giữa họ.

Cặp đôi hẹn hò từ tháng 11/2021 và sống chung ở New Smyrna Beach, Florida, từ tháng 5/2024 sau khi nghị sĩ này tuyên bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Lindsey cho biết đã kết thúc mối quan hệ vào đầu năm nay do phát hiện ông Cory đang qua lại với một phụ nữ khác.

Trong báo cáo của cảnh sát vào tháng 7, Lindsey cáo buộc ông Cory đe dọa sẽ công khai các video sex và ảnh khỏa thân của cô, đồng thời "làm hại bất kỳ người đàn ông nào" mà cô hẹn hò trong tương lai.

Báo cáo nêu rõ: "Kể từ ngày 20/2, ông Cory đã nhiều lần liên lạc với Lindsey trên nhiều tài khoản khác nhau, đe dọa phát tán hình ảnh và video khỏa thân của cô, bao gồm video ghi lại cảnh cô và ông Cory quan hệ tình dục". Những lời đe dọa được đưa ra khi ông Cory tin rằng Lindsey có những người tình khác sau khi chia tay.

Ông Cory bị cáo buộc đã gửi một loạt tin nhắn quấy rối đến Lindsey vào tháng 5 và tháng 6. Trong một tin nhắn, ông Cory đe dọa: "Tôi có thể gửi cho anh ta vài video của cô. À, tôi vẫn còn giữ chúng đấy".

Luật sư của Lindsey cho rằng những tin nhắn là "hành vi vi phạm hình sự đối với luật tống tiền tình dục số 836.05 của Florida - trọng tội cấp độ 2".

Cory Mills (trái) và Lindsey Langston rời tòa ngày 26/9. Ảnh: Orlando Sentinel

Theo phán quyết, ông Cory được cho là đã phớt lờ hơn 10 yêu cầu ngừng liên lạc từ Lindsey.

Thẩm phán đứng về phía Lindsey khi cho rằng ông Cory đã gây ra cho cô "sự đau khổ về mặt tinh thần đáng kể" và ông Cory "không có bằng chứng phản bác đáng tin cậy" nào đối với lời khai của Lindsey.

Thẩm phán cũng nhận thấy hoa hậu có lý do chính đáng để tin rằng cô "đang đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của một hành vi bạo lực hẹn hò khác" nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Ông Cory là một trong 409 nhà lập pháp của Hạ viện đã bỏ phiếu vào tháng 4 để thông qua "Take It Down Act", đạo luật coi việc xuất bản trực tuyến "nội dung khiêu dâm trả thù" hoặc hình ảnh riêng tư mô tả người khác do AI tạo ra mà không có sự đồng ý là phạm pháp.

Tuệ Anh (theo Nypost)