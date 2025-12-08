Nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico đang bị án treo

Lâm ĐồngNguyễn Lâm Thái, 25 tuổi, đang bị án treo về tội trộm cắp nhưng tiếp tục trộm túi xách có nhiều tài sản của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt.

Thái bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, hôm 6/12. Nghi can thừa nhận lấy trộm túi LV của chị Leon Yuriar Angela Michelle (25 tuổi, quốc tịch Mexico) - thí sinh đang tham dự cuộc thi Miss Cosmo.

Theo điều tra, trước đó một ngày Thái cùng người bạn đi xe khách từ TP HCM lên Đà Lạt du lịch. Đến 19h, anh ta một mình bắt xe ôm đến Quảng trường Lâm Viên xem khai mạc Lễ hội Trà quốc tế.

Thái không phải thành viên Ban tổ chức, song lợi dụng việc nhân viên phát nhầm thẻ ra vào, đã đeo thẻ để vào khu vực hậu trường - nơi các thí sinh Miss Cosmo tham gia chương trình. Do từng quen biết một số người mẫu, hoa hậu tại các sự kiện trước đây, Thái dễ dàng tiếp cận, hỗ trợ chỉnh trang phục và chụp ảnh cho họ.

Nghi phạm Thái tại Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Lê Tiến

Khoảng 22h, khi các thí sinh lên sân khấu trình diễn, Thái trộm túi xách hiệu LV của chị Leon Yuriar Angela Michelle để trên ghế không người trông coi. Sau đó, anh ta đi lối cửa sau, rời khỏi hiện trường.

Khuya hôm đó khi đang ngủ, Thái nghe Airpods trong túi xách phát ra tiếng kêu. Sợ bị định vị, anh ta đã ném thiết bị này vào bồn cầu và xả nước phi tang.

Sáng 6/12, khi người bạn không có mặt, Thái kiểm tra túi xách thấy bên trong có máy ảnh, xấp tiền mặt gồm VND, USD, Peso Mexico và giấy tờ tùy thân của chị Leon Yuriar Angela Michelle. Nghi phạm lấy máy ảnh sử dụng, giấu chiếc túi trong cốp xe máy mà người bạn đi cùng đã thuê.

Cả hai sau đó đến hồ Tuyền Lâm chụp ảnh, uống cà phê. Tại đây, thấy video chị Leon Yuriar Angela Michelle báo mất túi trên mạng xã hội, Thái tiếp tục nói dối mượn chìa khóa xe để "lấy đồ gửi về TP HCM", nhưng thực tế mở cốp lấy túi LV và giấu vào túi vải màu đen để tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 15h, Nhân chở Thái về lại trung tâm Đà Lạt, khi tới phường Xuân Hương thì bị CSGT dừng kiểm tra. Lúc người bạn làm việc với lực lượng chức năng, Thái mang túi xách vào quán cà phê gần đó mua nước rồi gửi lại. Anh ta vừa định đi bộ về phòng thì bị công an mời về trụ sở làm việc.

Nghi phạm từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND khu vực 19 TP HCM (Bình Dương cũ) xử phạt 14 tháng tù treo, thời gian thử thách 28 tháng.

Trường Hà - Lê Tiến