Hoa hậu Mai Phương lấn sân làm ca sĩ

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 26 tuổi, phát hành album đầu tay, mời ca sĩ của Philippines, Thái Lan hát chung.

Ngày 31/10, cô ra mắt album A Beautiful Mess, gồm 13 ca khúc, đa dạng thể loại như rap, hip hop, jazz-pop. Mai Phương cho biết ấp ủ kế hoạch sau khi thi xong Miss World lần thứ 71, đến nay mới hoàn thiện.

MV "Qeenergy" của Hoa hậu Mai Phương MV "Queenergy" của Mai Phương.

Hoa hậu nói: "Tôi không tìm đến âm nhạc để thử mà để đi đường dài. Tôi muốn khởi đầu bằng một dự án trọn vẹn - nơi có thể kể câu chuyện của chính mình".

Album khai thác khía cạnh cảm xúc lẫn khả năng hát, nhảy, rap của Mai Phương. Hát Queenergy với nội dung nói về sự độc lập, tự chủ của phụ nữ hiện đại, Mai Phương thể hiện theo phong cách mạnh mẽ. "Bài hát giống với tinh thần mà tôi có được sau nhiều năm học tập, rèn luyện trong môi trường showbiz", cô nói.

Người đẹp còn biến hóa hình ảnh trong Đầu xù ướt gối, Mỹ miêu - các nhạc phẩm cô tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất.

Mai Phương nói về quá trình chuẩn bị do debut làm ca sĩ Hoa hậu nói về quá trình chuẩn bị, tập luyện cho ngày ra mắt.

Hoa hậu và êkíp mời bốn nghệ sĩ quốc tế tham gia dự án, gồm SYA - ca sĩ người Philippines qua nhạc phẩm Corset, Awrii - nhạc sĩ nổi tiếng người Curaçao trong No More No More, Danilla - giọng ca người Indonesia ở Moonwalk, cuối cùng là F.Hero - rapper kiêm nhà sản xuất Thái Lan - hòa giọng Impect. "Những màn kết hợp không chỉ mở rộng màu sắc cho album mà còn là cơ hội để tôi học hỏi cho chặng đường làm nghề", cô nói.

Mai Phương chuẩn bị dự án trong hơn một năm. Cô hạn chế tham gia hoạt động giải trí, dành thời gian để học thanh nhạc, vũ đạo và làm việc trong phòng thu. Người đẹp có kinh nghiệm sân khấu do từng tham gia một số chương trình showbiz trước đó. Năm 2022, cô được trao danh hiệu "Người đẹp tài năng" tại Miss World Vietnam. Mai Phương cho biết yêu thích ca hát từ nhỏ, hiện chơi được các nhạc cụ như piano, guitar.

Tối 31/10, Mai Phương tổ chức showcase giới thiệu album, đồng thời lần đầu trình diễn các ca khúc trước hàng trăm khách mời. Hoa hậu cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát, vũ đạo khá.

Toàn cảnh showcase ra album đầu tay của Mai Phương Không khí và các màn trình diễn của Mai Phương tại đêm nhạc.

Trong album, cô hợp tác nhiều cộng sự giàu kinh nghiệm ở làng nhạc như nhà sản xuất DTAP, producer INUS. Thành viên Thịnh Kainz của DTAP nhận xét: "Trong quá trình học sáng tác, thu âm cùng nhau, tôi thấy Mai Phương thể hiện rõ sự quyết tâm, tinh thần nghiêm túc với con đường trở thành ca sĩ".

Mai Phương trình diễn tại sân khấu debut, tối 31/10 ở TP HCM.

Cô tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Mai Phương, quê Đồng Nai, cao 1,7 m. Người đẹp từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Sau đó, Mai Phương thi Miss World lần thứ 71 ở Ấn Độ, vào top 40. Ngoài nhan sắc, cô có nền tảng học vấn tốt. Người đẹp học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP HCM, điểm IELTS 8.0.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp