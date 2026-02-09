Hoa hậu Lý Thu Thảo tái xuất

Dịp mặc áo dài, hoa hậu thực hiện tấm hình với góc chụp giống hệt hình cách đây 35 năm. Người đẹp nói: "Khoảnh khắc tái hiện bức ảnh, tôi dâng lên cảm xúc vấn vương của một thời tuổi trẻ".

Theo nhiếp ảnh gia Minh Hòa, bức ảnh Lý Thu Thảo mặc áo dài trắng tay cầm nhánh lan được anh chụp năm 1991 (trái) ở khu du lịch Con Nai Vàng, TP HCM. "Tôi không ngờ Lý Thu Thảo diễn trước ống kính vẫn nhuần nhuyễn như xưa, nhất là tư thế các ngón tay", nhiếp ảnh gia nói.