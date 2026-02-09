Hoa hậu Lý Thu Thảo tái xuất

Mỹ nhân một thời về nước đón Tết cùng gia đình và được cô Minh Tâm (phải) - hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn, TP HCM - mời dự Lễ hội Sắc xuân Việt 2026 hôm 7/2.
Trở về trường cũ, Lý Thu Thảo nói xúc động khi gặp những học sinh với nét vô tư, đáng yêu, thấy nhớ thuở còn đi học.
Hoa hậu được hiệu trưởng ký tặng cuốn kỷ yếu 150 năm thành lập trường và đồng xu may mắn, được đúc giới hạn 500 chiếc.
Người đẹp cùng nhiếp ảnh gia thân thiết Minh Hòa (phải) và các thầy cô, học sinh dự buổi khai mạc chương trình.
Dịp mặc áo dài, hoa hậu thực hiện tấm hình với góc chụp giống hệt hình cách đây 35 năm. Người đẹp nói: "Khoảnh khắc tái hiện bức ảnh, tôi dâng lên cảm xúc vấn vương của một thời tuổi trẻ".
Theo nhiếp ảnh gia Minh Hòa, bức ảnh Lý Thu Thảo mặc áo dài trắng tay cầm nhánh lan được anh chụp năm 1991 (trái) ở khu du lịch Con Nai Vàng, TP HCM. "Tôi không ngờ Lý Thu Thảo diễn trước ống kính vẫn nhuần nhuyễn như xưa, nhất là tư thế các ngón tay", nhiếp ảnh gia nói.
Hoa hậu Lý Thu Thảo diễn trong các chương trình Duyên dáng Việt Nam. Video: YouTube Hùng Trần
Nhiếp ảnh gia nói bồi hồi khi chụp cho mỹ nhân một thời trong tà áo dài trắng. Vẻ đẹp của Lý Thu Thảo từng được giới nhiếp ảnh, điện ảnh săn đón ở thập niên 1990.
Lý Thu Thảo cho biết ở tuổi 56, chị tìm cho bản thân một cuộc sống lành mạnh và môn thể thao vừa với lứa tuổi. Hoa hậu duy trì môn aerobic và đạp xe để giữ gìn sức khỏe, sắc vóc.
Sau khi đoạt vương miện hoa hậu, người đẹp tham gia các phim Sau những giấc mơ hồng, Cổ tích 17, Ngọc trong đá. Chị lấy chồng, sinh con, rút hoàn toàn khỏi showbiz sang Mỹ định cư vào năm 2000. Người đẹp giữ kín về gia đình và cuộc sống riêng tư ở xứ người.
Hoàng Dung
Ảnh: Minh Hòa - Minh Phương