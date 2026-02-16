Hoa hậu Lý Thu Thảo dạo đường hoa TP HCM

Lần về nước này, người đẹp có cơ hội ngắm đường hoa nên chị cùng nhiếp ảnh gia thân thiết - Minh Hòa - lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh xuân. "Tôi thấy vui khi được hòa vào không khí rộn ràng cùng mọi người", Lý Thu Thảo nói.

Hoa hậu TP HCM 1989 chuẩn bị áo dài gấm cùng phụ kiện quạt tre, nón lá để tạo dáng. Ở tuổi 56, chị tìm cho bản thân một cuộc sống lành mạnh và môn thể thao hợp sức, giữ gìn sức khỏe, sắc vóc bằng việc duy trì môn aerobic và đạp xe.