Hoa hậu Lý Thu Thảo dạo đường hoa TP HCM

Lần về nước này, người đẹp có cơ hội ngắm đường hoa nên chị cùng nhiếp ảnh gia thân thiết - Minh Hòa - lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh xuân. "Tôi thấy vui khi được hòa vào không khí rộn ràng cùng mọi người", Lý Thu Thảo nói.
Hoa hậu TP HCM 1989 chuẩn bị áo dài gấm cùng phụ kiện quạt tre, nón lá để tạo dáng. Ở tuổi 56, chị tìm cho bản thân một cuộc sống lành mạnh và môn thể thao hợp sức, giữ gìn sức khỏe, sắc vóc bằng việc duy trì môn aerobic và đạp xe.
Chị cho biết từ khi định cư ở Mỹ vào năm 2000 đến nay mới lần đầu thực hiện một bộ ảnh thời trang tại quê hương. Ở thời xuân sắc, hoa hậu Lý Thu Thảo là một trong những "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng qua nhiều bộ ảnh quen thuộc với khán giả.
Sau khi đoạt vương miện hoa hậu, người đẹp từng tham gia các phim Sau những giấc mơ hồng, Cổ tích 17, Ngọc trong đá.
Lý Thu Thảo ấn tượng với cách thiết kế và trang trí đường hoa Nguyễn Huệ khi tạo hình linh vật gắn liền văn hóa dân tộc như đại cảnh Ngựa chín hồng mao, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. "Người Việt dù ở đâu cũng đều hướng về cội nguồn", chị nói.
Lý Thu Thảo cho biết có chút bồi hồi, xao xuyến, mong chờ giây phút đón giao thừa bên người thân. Trong ba ngày Tết Nguyên Đán, chị sẽ chúc Tết gia đình, bạn bè thân thiết, đi chùa và du xuân quanh TP HCM.
Người đẹp cùng cháu gái - Lê Lý Vân Đan (phải) - dạo và ngắm đường hoa. Lý Thu Thảo là con gái út trong gia đình có năm chị em gái.
Họ thích thú trước đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn
Cả hai cùng đội công nhân vệ sinh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ chụp ảnh kỷ niệm. Hoa hậu nói thích nhất tấm ảnh này vì luôn trân trọng những người làm công việc giữ gìn đường phố sạch đẹp.
Hoa hậu Lý Thu Thảo diễn trong các chương trình Duyên dáng Việt Nam ở thập niên 1990. Video: YouTube Hùng Trần.
Hoàng Dung
Ảnh: Minh Hòa