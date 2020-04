Hoa hậu làm bác sĩ chống Covid-19

PhápMỗi sáng khi chuông báo thức reo, điều đầu tiên Marine Lorphelin - đăng quang hoa hậu năm 2013 - nghĩ đến là các bệnh nhân đang sống nhờ máy thở.

Marine, 27 tuổi, thuộc nhóm bác sĩ được huy động chống dịch tại một bệnh viện ở ngoại ô Paris. Trong bài phỏng vấn với tờ Paris Match hôm 23/4, cựu hoa hậu cho biết: "Chúng tôi phải làm việc không ngừng nghỉ. Những bệnh nhân nhiễm nCoV cần được theo dõi sát sao, vì tình trạng của họ có thể xấu đi rất nhanh. Chúng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều cái chết như vậy".

Marine Lorphelin - Á hậu một Miss World 2013 - trong trang phục bảo hộ tại bệnh viện ở Paris. Ảnh: Paris Match.

Hàng ngày, cô thức dậy, tắt chuông báo thức và nghĩ ngay đến các bệnh nhân tại bệnh viện. Trên đường đi làm, cô lo sợ vì đường phố vẫn đông đúc người dân. Đã nhiều ngày người đẹp không gặp gia đình. Marine thường gọi điện để trấn an bố mẹ, nghe giọng họ khiến cô thấy an tâm hơn. Bạn trai đang tránh dịch trên đảo New Caledonia (gần Australia). Cô khuyên anh không đến Paris để tránh lây lan dịch bệnh. Cả hai cảm thấy thật khó khăn khi xa nhau, nhưng hiểu nhiều đôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Tại bệnh viện, Marine thay quần áo cất vào tủ cá nhân, mặc đồ bảo hộ, gồm áo khoác phòng độc, tạp dề nhựa, kính và đi ba lớp găng tay. Từ khi Covid-19 bùng phát, các quy tắc an toàn mới được áp dụng tại bệnh viện. Ban đầu, cô cùng đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn với bộ đồng phục mới: "Ở bên trong quần áo đó thật nóng. Sẽ rất phức tạp nếu muốn uống nước hay đi vệ sinh".

Giống nhiều người, Marine sợ bản thân bị lây nhiễm. Cô nói các bệnh viện Pháp đều rất thiếu hụt cơ sở vật chất. Marine đặc biệt lo lắng cho các đồng nghiệp tuổi cao hoặc có vấn đề về huyết áp, những người có nhiều nguy cơ tử vong hơn nếu bị nhiễm.

Marine Lorphelin tại Miss World 2013. Ảnh: MW.

Một thử thách khác là giải thích cho các gia đình có người nhiễm rằng họ không thể vào thăm nom như các bệnh thông thường. Đội ngũ y bác sĩ vừa chăm sóc sức khỏe, vừa là chỗ dựa tinh thần cho cả bệnh nhân và người nhà họ. Marine nói cô và các đồng nghiệp đang phải học việc này hàng ngày.

Marine khuyên mọi người nên chấp hành lệnh giãn cách xã hội. "Không ai muốn bị xâm phạm quyền tự do nhưng hiện chính quyền chưa tìm được giải pháp hiệu quả hơn. Càng xem thường việc cách ly, tình hình này càng kéo dài", hoa hậu nói.

Marine Lorphelin á hậu Miss World 2013 Marine Lorphelin tại Miss World 2013. Video: Youtube.

Marine Lorphelin sinh năm 1993 tại Pháp, đăng quang Miss France 2013. Cô đại diện quốc gia tại cuộc thi Miss World cùng năm và giành danh hiệu Á hậu một, xếp sau Megan Young của Philippines. Cô từng tốt nghiệp đại học Claude Bernard chuyên ngành Y tế tại Lyon. Tại Miss World 2013, người đẹp gây ấn tượng với các bài thuyết trình kêu gọi việc nâng cao chăm sóc sức khỏe trẻ em và khuyến khích mọi người hiến tạng khi qua đời. Chuyên trang sắc đẹp Missosology từng bình chọn Marine là "Nhan sắc vượt thời gian" năm 2013. Từ năm 2018, cô dần rút khỏi showbiz và bắt đầu làm bác sĩ tại Paris.

Đạt Phan (theo Paris Match)