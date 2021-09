Hoa hậu Kỳ Duyên tự làm mỹ phẩm

Kỳ Duyên làm son, phấn má củ dền, chất dưỡng mi từ dầu dừa để làm đẹp trong những ngày giãn cách xã hội.

Người đẹp cho biết cô rất thích mỹ phẩm handmade bởi thành phần tự nhiên, an toàn, phù hợp những làn da nhạy cảm. Thời gian giãn cách xã hội, cô dưỡng da nhiều bước hơn, không trang điểm cho da được thở. Hoa hậu học công thức làm mỹ phẩm trên mạng và áp dụng thành công từ những lần đầu tiên.

Son củ dền

Để làm son, Kỳ Duyên chuẩn bị dầu dừa, vitamin E, vaseline, một củ dền đỏ và lọ đựng. Hoa hậu trộn nước ép nguyên chất từ củ dền với các thành phần còn lại theo tỷ lệ 1:1:1, rồi làm nóng hỗn hợp ở nhiệt độ 360 độ C trong vòng một phút bằng lò vi sóng. Nhiệt độ cao sẽ giúp dầu dừa và vaseline được hòa tan hoàn toàn. Kỳ Duyên cũng gợi ý khán giả bổ sung thêm tinh dầu thiên nhiên sau bước này để tạo mùi thơm theo ý thích. Cuối cùng, cho hỗn hợp lỏng vào lọ sạch và làm lạnh để son đông đặc. Son củ dền có màu đỏ tự nhiên, đẹp mắt. Tạp chí Elle cho biết các thành phần giàu dưỡng làm mềm môi hiệu quả và tạo độ bóng nhẹ, căng mọng.

Hoa hậu Kỳ Duyên thường được công chúng khen ngợi với làn da trắng mịn. Người đẹp cho biết cô chăm da kỹ, tẩy trang cẩn thận sau mỗi lần trang điểm và ưu tiên mỹ phẩm từ thiên nhiên. Ảnh: Facebook Kỳ Duyên

Phấn má củ dền

Củ dền tiếp tục được cô lựa chọn khi làm phấn má. Sau khi xay thành bột, Hoa hậu trộn chúng với tinh bột bắp thành hỗn hợp có màu hồng nhạt, tỷ lệ có thể tùy chỉnh để tạo ra màu sắc mong muốn. Tiếp đến, cô rây qua hỗn hợp, lọc lấy phần bột mịn rồi trộn với vài giọt tinh dầu để tạo mùi thơm và độ kết dính. Vì không có dụng cụ chuyên dụng, Kỳ Duyên nén phấn bằng cách phủ một lớp khăn giấy lên bề mặt, dùng vật hình trụ có kích thước phù hợp ép chặt để phấn kết thành khối hoàn chỉnh. Phấn có thể dễ dàng tán trên má bằng đầu ngón tay, cho ra màu sắc tự nhiên, phù hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng.

Hoa hậu Kỳ Duyên tự pha chế mỹ phẩm thiên nhiên Hoa hậu Kỳ Duyên hướng dẫn trang điểm với những mỹ phẩm thiên nhiên cô tự làm. Video: Vlog Kỳ Duyên

Mascara than tre

Theo Kỳ Duyên, mascara là món mỹ phẩm có thành phần và cách pha chế khá phức tạp. Nguyên liệu thực hiện gồm: sáp ong trắng, gel lô hội, tinh bột than tre, dầu dừa. Bước đầu tiên là đun nóng gel lô hội cùng một chút sáp ong ở 600 độ C trong vòng một phút bằng lò vi sóng. Phần hỗn hợp này sẽ được trộn cùng bột than tre để tạo màu đen. Thành phẩm được chiết vào những lọ có cọ chải mua ở các cửa hàng tiện lợi.

Sau khi trải nghiệm, cô nhận xét mascara than tre không có khả năng giữ mi cong như các sản phẩm công nghiệp, nhưng vẫn tạo hiệu ứng mi đen và dày, phù hợp để chụp ảnh tại nhà. Đồng thời, các thành phần tự nhiên cũng khiến sợi mi tơi nhẹ, không có cảm giác nặng nề hay gây gãy rụng.

Dầu dưỡng mi

Để làm dầu dưỡng mi, Kỳ Duyên trộn đều dầu dừa và dầu thầu dầu theo tỷ lệ 1:1, cùng hai viên vitamin E. Sau đó, cô bỏ vào lọ có cọ chải tương tự mascara.

Theo Elle, để tránh dính quá nhiều dầu trên mắt, hãy dùng tay hoặc tăm bông vuốt dầu lên mi và lông mày trước khi đi ngủ và để qua đêm. Dầu thầu dầu, dầu dừa sẽ giúp dưỡng ẩm và kích thích đôi mi lẫn lông mày mọc dài và dày hơn. Kiên trì dưỡng liên tục khoảng một tuần, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Nếu không có thời gian pha chế, bạn cũng có thể sử dụng một trong ba nguyên liệu nói trên để bôi trực tiếp lên mi và mày.

Vân An