Hoa hậu Honey Lee bị truy tố

"Hoa hậu quyến rũ nhất Hàn Quốc" Honey Lee và chồng bị truy tố vì điều hành hoạt động quản lý nghệ sĩ mà không đăng ký theo quy định pháp luật.

Hôm 24/12, cảnh sát quận Gangnam (Seoul) chuyển hồ sơ của Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee, 42 tuổi, cùng chồng Peter Jang sang Viện Kiểm sát Trung tâm Seoul để điều tra với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa - Nghệ thuật đại chúng.

Cơ quan chức năng xác định công ty Hope Project của vợ chồng hoa hậu duy trì hoạt động gần 10 năm dù chưa hoàn tất thủ tục đăng ký. Theo TenAsia, vợ chồng Honey Lee không bị tạm giam.

"Hoa hậu quyến rũ nhất Hàn Quốc" Honey Lee. Ảnh: Harper's Bazaar

Hope Project được thành lập năm 2015 dưới tên Công ty cổ phần Hanee, sau đó nhiều lần đổi tên và mang tên hiện tại từ năm 2022. Honey Lee từng giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của công ty đến tháng 1/2023. Chồng cô là giám đốc điều hành, còn diễn viên tiếp tục giữ vị trí giám đốc nội bộ.

Tháng 9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hope Project bị phát hiện hoạt động quản lý nghệ sĩ trong thời gian dài mà chưa đăng ký là doanh nghiệp tổ chức nghệ thuật đại chúng. Phía Honey Lee khi đó cho biết chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ đăng ký theo luật. Khi sự việc vỡ lỡ, cô đã tiến hành các thủ tục cần thiết.

Theo Seoul News, sau đó, phía Honey Lee cho biết Hope Project đã hoàn tất đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều 26, Khoản 1 Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa - Nghệ thuật đại chúng và nhận giấy chứng nhận ngày 28/10. Đại diện công ty nói sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra tiếp theo.

Bộ Luật Hàn Quốc quy định các tổ chức hoặc cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ mà không đăng ký hợp pháp có thể bị phạt tối đa hai năm tù hoặc 20 triệu won (370 triệu đồng). Trước Honey Lee, một số nghệ sĩ Hàn Quốc từng vướng tranh cãi vì vận hành công ty cá nhân mà không đăng ký.

Trailer 'Aema' Trailer "Aema" do Honey Lee thủ vai chính. Video: Netflix

Ngoài ra, năm ngoái, Honey Lee từng bị Cục Thuế Seoul truy thu khoảng sáu tỷ won (khoảng 110 tỷ đồng) tiền thuế vào năm ngoái. Phía diễn viên nói không có hành vi trốn thuế, cho rằng việc truy thu xuất phát từ khác biệt trong cách áp dụng quy định thuế.

Honey Lee, tên thật là Lee Ha Nee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và Á hậu 3 tại Miss Universe 2007. Năm 2015, cô đứng đầu danh sách 11 mỹ nhân Hàn Quốc sexy nhất mọi thời do tạp chí Playboy bình chọn.

Lấn sân diễn xuất, cô ghi dấu ấn ở cả truyền hình lẫn điện ảnh qua loạt tác phẩm: Hương vị tình yêu, Giai thoại về Hong Gil Dong, Quý ông trở lại, Linh mục nhiệt huyết, Tiền bẩn, Nữ thanh tra tài ba, Aema.

Mai Anh (Theo Chosun, TenAsia, Seoul News)