Hoa hậu Hoàn vũ 2015 quấn quýt chồng ở Hy Lạp

Doanh nhân Jeremy Jauncey đón tuổi 41 hôm 23/8. Dịp này, anh và vợ - hoa hậu Pia Wurtzbach - gác lại mọi công việc để đón khoảnh khắc đặc biệt tại Hy Lạp - nơi họ yêu thích, đến nhiều lần thuở còn hẹn hò. Trên trang cá nhân, Jauncey cho biết với anh, mọi thứ hiện hoàn hảo - từ gia đình, bạn bè, sức khỏe đến công việc. "Chúc mừng và biết ơn vì một năm tuyệt vời nữa", anh viết
Tương tự, Pia Wurtzbach cũng chia sẻ bộ ảnh chủ đề "Mùa hè tình yêu" kèm thông điệp: "Mừng sinh nhật anh yêu. Hôm nay không chỉ là ngày của anh, mà còn của em nữa. Bởi vì những chương đẹp nhất cuộc đời em bắt đầu từ lúc anh xuất hiện". Nhiều chuyên trang giải trí lớn của Philippines đăng lại loạt ảnh, khen cả hai đẹp đôi.
Pia Wurtzbach khen chồng là "phó nháy cừ khôi", chụp cho cô nhiều khoảnh khắc đẹp.
Cả hai ghi điểm với phong cách đơn giản. Doanh nhân Jeremy Jauncey phối áo thun với quần trung tính. Pia Wurtzbach diện mốt áo tắm caro với quần đục lỗ, khoác ngoài sơ mi xanh da trời.
Người đẹp khen bạn đời chu đáo, lãng mạn. Mỗi năm, cặp sao đến Hy Lạp ít nhất một lần. "Khi mới quen nhau, cô ấy nói với tôi ước mơ đến thăm Santorini, vì vậy tôi đã hứa tiếp tục đưa cô ấy trở lại Hy Lạp", doanh nhân nói hồi 2022.
Vì tính chất công việc, họ thường xa nhau. Pia bận rộn với các hoạt động thời trang, làm đại sứ thương hiệu ở châu Âu, Mỹ. Còn doanh nhân Jeremy Jauncey chuyên mảng du lịch, cứ vài ngày sẽ đến một quốc gia. Mỗi khi sắp xếp được lịch trình, họ cùng nhau khám phá địa điểm mới.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn fan khen Pia Wurtzbach và Jeremy Jauncey tương xứng ngoại hình lẫn tài năng. Theo Philstar, Jeremy Jauncey doanh nhân ủng hộ bạn đời trong mọi hoạt động, nói không áp lực chuyện con cái, miễn vợ vui vẻ, khỏe mạnh.
Người đẹp đăng khoảnh khắc cô và bạn đời tắm nắng, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận.
Pia Wurtzbach đăng quang Hoa hậu Philippines và Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm 2015. Trước khi cưới doanh nhân Jeremy Jauncey, cô từng hẹn hò Mikhail Varshavski - được tờ Peoplebình chọn "Bác sĩ đẹp trai nhất thế giới 2015" và Marlon Stockinger - tay đua xe công thức đình đám nhất Philippines. Hồi chưa thi nhan sắc, cô trải qua bốn mối tình.
Doanh nhân Jeremy Jauncey sinh ở Venezuela, lớn lên tại Scotland, từng đến New Zealand chơi bóng rổ chuyên nghiệp rồi lập nghiệp ở New York, Mỹ. Năm 2012, anh sáng lập công ty du lịch toàn cầu Beautiful Destinations, sau đó lấn sân kinh doanh khách sạn, hỗ trợ truyền thông, giúp đối tác tăng lượng tương tác trên mạng xã hội. Anh còn đầu tư bất động sản và là đại sứ toàn cầu của Quỹ bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF).
Hoa hậu Pia Wurtzbach catwalk trên sa mạc.
Thiên Lam
Ảnh: Instagram Pia Wurtzbach, Jeremy Jaunce