Hoa hậu Hoàn vũ 2015 quấn quýt chồng ở Hy Lạp

Doanh nhân Jeremy Jauncey đón tuổi 41 hôm 23/8. Dịp này, anh và vợ - hoa hậu Pia Wurtzbach - gác lại mọi công việc để đón khoảnh khắc đặc biệt tại Hy Lạp - nơi họ yêu thích, đến nhiều lần thuở còn hẹn hò. Trên trang cá nhân, Jauncey cho biết với anh, mọi thứ hiện hoàn hảo - từ gia đình, bạn bè, sức khỏe đến công việc. "Chúc mừng và biết ơn vì một năm tuyệt vời nữa", anh viết