Hoa hậu Emily Hồng Nhung quảng bá du lịch Vĩnh Long tại ITE HCMC 2025

Emily Hồng Nhung trong vai trò Đại sứ Du lịch Vĩnh Long, giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái của tỉnh đến du khách tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025) khai mạc sáng 4/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với chủ đề "Mekong River", sự kiện năm nay nhấn mạnh vai trò hợp tác, kết nối và quảng bá du lịch bền vững trong toàn khu vực.

Trong số đó, gian hàng tỉnh Vĩnh Long có cách trưng bày gần gũi, giới thiệu hình ảnh sông nước miệt vườn, đặc sản nông sản và các sản phẩm du lịch sinh thái. Đại diện tỉnh cho biết, việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế là cơ hội để địa phương quảng bá lợi thế của một vùng đất gắn liền với dòng Mekong, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Việt Nam 2016 - Emily Hồng Nhung (áo dài trắng) giới thiệu sản phẩm du lịch tại gian hàng tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: AT

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Việt Nam 2016 - Emily Hồng Nhung, cũng xuất hiện tại sự kiện, đồng hành cùng gian hàng của đoàn Vĩnh Long. Trong vai trò Đại sứ Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cô giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối hình ảnh địa phương với quốc tế.

Hoa hậu Emily Hồng Nhung có mặt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM. Ảnh: AT

Emily Hồng Nhung cho biết tự hào khi được đồng hành tỉnh Vĩnh Long tại ITE HCMC 2025. Sự kiện giúp quảng bá hình ảnh quê hương, lan tỏa tinh thần hợp tác, kết nối các địa phương trong tiểu vùng Mekong, hướng đến phát triển du lịch bền vững và nhân văn hơn.

ITE HCMC 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 6/9, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương cùng UBND TP HCM phối hợp tổ chức. Bên cạnh hội chợ, chương trình còn có Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế", tạo nên chuỗi hoạt động thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch.

Chủ đề "Mekong River" năm nay thể hiện định hướng gắn kết các quốc gia trong tiểu vùng sông Mekong, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người đặc sắc. Nền tảng này giúp xây dựng thương hiệu du lịch chung, đồng thời quảng bá khu vực Mekong như một điểm đến giàu trải nghiệm và bền vững.

Hội chợ giới thiệu nhiều đặc sản địa phương. Ảnh: AT

Hội chợ quy tụ hàng trăm gian hàng trong và ngoài nước, mang đến bức tranh đa dạng về du lịch toàn cầu. Đặc biệt, các gian hàng thuộc khu vực Mekong gây ấn tượng với du lịch sinh thái, ẩm thực địa phương, sản phẩm OCOP và mô hình du lịch cộng đồng. Mỗi không gian trưng bày không chỉ quảng bá điểm đến, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp phát triển xanh, sáng tạo và gắn kết với cộng đồng.

Với lợi thế thiên nhiên trù phú, văn hóa đa dạng và sức hút từ trải nghiệm sông nước, khu vực Mekong đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm cộng đồng ngày càng được du khách quốc tế quan tâm, mở ra triển vọng lớn cho các tỉnh thành như Vĩnh Long.

Yên Chi