Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Tôi chưa hoàn hảo'

Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà hài lòng với phần ứng xử trong đêm chung kết, dù mọi người chê cô rụt rè, ấp úng.

Sau đêm chung kết, Đỗ Thị Hà và hai á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo gặp gỡ truyền thông sáng 21/11 tại TP HCM. Tân Hoa hậu trang điểm nhẹ, thu hút với vẻ ngoài rạng rỡ dù chỉ ngủ được vài tiếng. Người đẹp còn khá rụt rè khi trả lời phỏng vấn. Những biểu cảm, câu hỏi hồn nhiên của cô thỉnh thoảng khiến cả khán phòng bật cười.

Khi được nhận xét trả lời ứng xử nhạt nhòa trong chung kết, Đỗ Thị Hà nói: "Tôi nghĩ câu trả lời của mình ngắn gọn, súc tích, đủ chân thành để thuyết phục giám khảo. Bằng chứng là tôi đã được chọn để đăng quang".

Đỗ Thị Hà cho biết trong khoảnh khắc đăng quang, cô nghĩ đến gia đình, những giọt nước mắt của bố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Sau chung kết, một số diễn đàn đăng lại những câu nói nhạy cảm trên mạng xã hội của cô cách đây vài năm. Cô giải thích: "Tôi đã nói những lời này khi còn là một cô bé ngây ngô, không biết kiểm soát về phát ngôn. Tôi biết mình chưa hoàn hảo, tuy nhiên, ngay khi bắt đầu bước vào Hoa hậu Việt Nam, tôi đã ý thức việc phải giữ gìn lời ăn tiếng nói". Đỗ Thị Hà cho biết cô đã "dọn dẹp" trang cá nhân của mình khi đi thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô không khóa Facebook vì không nghĩ sẽ đăng quang. Ngoài ra, cô nghĩ những bức ảnh lưu niệm thời đi học của mình không có gì nhạy cảm.

Hoa hậu kể gia đình không quá giàu cô, vì vậy, cô chi tiêu tiết kiệm, dành dụm tiền để thực hiện ước mơ thi nhan sắc. Cô giấu gia đình đi thi vì không muốn bố mẹ lo lắng. Khi biết con gái vào bán kết, bố cô - ông Đỗ Văn Tào - đã khóc vì xúc động và thương con. Tình cảm của bố giúp cô có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt cuộc thi. Trong khoảnh khắc được xướng tên đăng quang, hình ảnh gia đình, quê hương hiện lên trong đầu cô đầu tiên.

Người đẹp cũng thấy may mắn khi được gia đình và hàng trăm người dân quê nhà bay từ Thanh Hóa vào để cổ vũ. Cô nói: "Mọi người tự hào về tôi nên đã in băng rôn có chữ 'Hoa hậu xứ Thanh', dấy lên một số tin đồn họ đã biết trước kết quả. Có lẽ họ xem tôi là hoa hậu trong lòng người dân Thanh Hóa, nhưng may mắn bây giờ tôi là hoa hậu của cả đất nước".

Top Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà (giữa) và hai á hậu Phạm Ngọc Phương Anh (trái), Nguyễn Lê Ngọc Thảo trả lời phỏng vấn. Ảnh: Thành Nguyễn.

Bà Phạm Kim Dung - Phó Ban tổ chức - cho biết Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ đại diện Việt Nam tham gia các sân chơi nhan sắc lớn của quốc tế. Tuy nhiên, vì tình hình dịch còn căng thẳng, chưa thể xác định khi nào các cuộc thi này mới được tổ chức lại. Ba hoa hậu, á hậu vì thế có nhiều thời gian luyện tập hơn so với những mùa trước.

Vân An