'Hoa hậu đẹp nhất thế giới' trên thảm đỏ Cannes

Người đẹp là khách mời của buổi chiếu The History Of Sound hôm 21/5. Năm nay, Aishwarya Rai Bachchan chọn một chiếc sari Banarasi do nhà thiết kế Manish Malhotra thực hiện riêng. Sari Banarasi là một trong những loại sari đẹp nhất ở Ấn Độ, được may tại Varanasi - thành phố cổ ở vùng Bhojpur, Purvanchal. Những năm trước, cô thường chọn đầm quá khổ, cồng kềnh theo phong cách hiện đại.