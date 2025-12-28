Hoa hậu Gabriela Borges, người Brazil, được bạn trai cầu hôn trên Vịnh Hạ Long khi tới Việt Nam thi Miss Cosmo kết hợp du lịch.

Tối 27/12, Gabriela Borges cho biết nhận lời cầu hôn của bạn trai Lucas Mozzatto Chaves từ nhiều ngày trước nhưng đến nay mới chia sẻ niềm hạnh phúc. Cô nói trong một bài viết trên Instagram cá nhân: "Giữa những giấc mơ, em đã chọn sống cùng giấc mơ của chúng ta. Và câu trả lời là 'Em đồng ý'".

Hoa hậu Brazil được cầu hôn ở Vịnh Hạ Long Gabriela Borges được bạn trai ngỏ lời trên du thuyền. Video: Instagram Gabriela Borges

Màn cầu hôn diễn ra ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh khi cả hai đang dạo chơi trên du thuyền. Lúc Gabriela Borges không để ý, bạn trai rút nhẫn rồi quỳ gối nói lời yêu thương. Cả hai sau đó trao nhau nụ hôn giữa không gian lãng mạn buổi đêm trên vịnh. "Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi trong ký ức của chúng tôi", cô nói.

Gabriela Borges dành nhiều lời khen danh thắng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới năm 1994. Cô nói: "Nơi đây nổi tiếng với các vùng nước ngọc lục bảo, gần 2.000 đảo đá vôi, cung cấp các hoạt động như du thuyền, chèo thuyền kayak, khám phá hang động và đi bộ. Nằm tại tỉnh Quảng Ninh, đây là điểm du lịch hàng đầu với cảnh quan tuyệt vời, hệ sinh thái phong phú và các di sản văn hóa".

Cả hai quen nhau nhiều năm qua, thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trong các chuyến du lịch khắp thế giới. Sau khi nghỉ dưỡng ở Việt Nam, họ đến Bali, Indonesia.

Gabriela Borges có ba tuần tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế với nhiều hoạt động ở Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM. Sau kết thúc cuộc thi hôm 20/12 với thành tích vào top 5, Gabriela Borges dành thời gian du lịch, khám phá văn hóa, ẩm thực Việt. Cô tới Hà Nội, thưởng thức cà phê, cho biết ấn tượng về cuộc sống của người dân.

Các màn trình diễn của mỹ nhân Brazil tại chung kết Miss Cosmo Các màn catwalk của Gabriela Borges tại Miss Cosmo 2025. Video: Ban tổ chức cung cấp

Mỹ nhân 27 tuổi, cao 1,73 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người mẫu và sáng tạo nội dung. Cô tốt nghiệp ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh riêng và chuẩn bị ra mắt thương hiệu thiết kế riêng. Gabriela tham gia nhiều dự án xã hội và môi trường, trong đó có hoạt động tái trồng rừng tại Brazil và làm đại sứ của tổ chức Smile Train, hỗ trợ trẻ em hở hàm ếch. Trước khi trở thành Miss Brazil Cosmo 2025, Gabriela giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Brazil 2022.

Mỹ nhân diễn đầm dạ hội xuyên thấu, đính kết tua rua tại chung kết Miss Cosmo. Ảnh: Kiếng Cận

Tại Miss Cosmo 2025, Gabriela nằm trong nhóm ứng viên nổi bật về sắc vóc, kỹ năng trình diễn, theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Trước đêm thi cuối, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp cô ở vị trí cao trong bảng dự đoán. Cô còn giành Best in Swimsuit - một trong những giải thưởng quan trọng của vòng bán kết, đồng thời vào top 5 Best Catwalk tại chương trình thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Hoa hậu Brazil diễn áo dài Gabriela Borges trình diễn áo dài. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tân Cao