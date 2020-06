Hoa hậu bỏng 85% chụp ảnh khỏa thân

AustraliaCarol Mayer - hoa hậu thành phố North Aspley, bị bỏng 85% - thực hiện bộ ảnh nude dự cuộc thi chủ đề tôn vinh nhân loại.

Theo ABC News, The Skin I'm In (Làn da của tôi) - Carol Mayer thực hiện cùng nhiếp ảnh gia Brian Cassey - mới đây được chọn vào danh sách 200 bộ ảnh xuất sắc của cuộc thi Portrait of Humanity 2020. Ban tổ chức tiếp tục chọn ra 100 dự án hay nhất vào tháng 9. Các tác phẩm đi tiếp dự kiến được triển lãm bằng công nghệ số cho khán giả toàn cầu thưởng thức.

Một bức chụp Carol Mayer trong bộ ảnh "The Skin I'm In". Ảnh: Portraitofhumanity.

Brian Cassey cho biết cảm động với câu chuyện của Carol Mayer, trăn trở thực hiện bộ ảnh chân dung với cô. Tuy nhiên, ông mất 5 năm để lấy dũng khí gọi điện và xin phép cô hợp tác. "Cô ấy im lặng một lúc lâu trước khi nhận lời. Nhiều người giấu bản thân sau những biến cố như vậy. Người phụ nữ này, sau những gì trải qua, vẫn luôn thể hiện được những điều tuyệt vời nhất của cô ấy", nhiếp ảnh gia nói.

Hai người quen năm 2011, khi Cassey phỏng vấn cựu hoa hậu thành phố Cairns về cuộc sống sau khi bị bỏng. Bài viết được độc giả đón nhận nồng nhiệt, thắng nhiều giải báo chí uy tín như như giải Walkley Portrait cùng năm. Ông ấn tượng với đôi mắt của Carol Mayer, coi đó là điểm nổi bật nhất của cả bộ ảnh.

Carol Mayer đăng quang hoa hậu thành phố North Aspley năm 1983. Ảnh: Magnus News.

Carol Mayer, 53 tuổi, đăng quang hoa hậu thành phố North Aspley năm 1983. Năm 2000, cô bị bỏng 85% cơ thể sau vụ hỏa hoạn tại nhà riêng. Hoa hậu hôn mê tám tuần tại bệnh viện. Mayer sau đó sống cùng những vết sẹo. Con trai cô, khi đó 18 tháng tuổi, may mắn được cứu thoát khỏi vụ hỏa hoạn mà không bị thương.

Carol Mayer và con trai Zac trước vụ hỏa hoạn. Ảnh: Magnus News.

Trải qua biến cố, Mayer cho biết mất nhiều thời gian để chấp nhận diện mạo mới. "Khi bị bỏng, người ta trải qua nhiều khó khăn về cả thể chất và tinh thần. Nhưng nếu đủ nghị lực, bạn sẽ vượt qua. Tôi đã không để điều đó đánh gục. Tôi hy vọng câu chuyện của mình khiến mọi người nhận ra ba điều. Thứ nhất, cuộc sống của bạn có thể thay đổi một cách khủng khiếp chỉ trong chốc lát. Thứ hai, bạn cần có tinh thần chiến đấu. Cuối cùng, bạn phải chấp nhận và bước tiếp trong tư thế ngẩng cao đầu", Mayer nói.

Đạt Phan (theo ABC News)