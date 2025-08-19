Manika Vishwakarma, 22 tuổi, mặc đầm cắt xẻ lấy cảm hứng từ dải ngân hà của nhà mốt Song Toàn tại chung kết Miss Universe India 2025.

Manika Vishwakarma vượt qua nhiều thí sinh để trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ, tối 17/8. Trên sân khấu đăng quang, cô diện đầm phong cách gợi cảm của thương hiệu Song Toàn do hai nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn sáng lập.

Vũ công đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Giây phút đăng quang của Manika Vishwakarma. Video: Miss Universe India

Sĩ Toàn cho biết đầm lấy cảm hứng từ dải ngân hà với những vì tinh tú - biểu tượng của cuộc thi sắc đẹp Miss Universe. Họ sử dụng chất liệu lưới xuyên thấu chủ đạo, đính kết thủ công hàng nghìn viên pha lê, swarovski để tạo điểm nhấn.

Manika Vishwakarma trong phần trình diễn đầm dạ hội. Ảnh: Miss Universe India

Nhà thiết kế Huỳnh Bảo Toàn nói Manika Vishwakarma liên hệ sát ngày thi nên êkíp phải huy động nhiều thợ mới kịp hoàn thành trang phục. Trong cùng đợt thi, nhiều thí sinh cũng đặt đầm dạ hội của thương hiệu nên anh quyết định bay sang Ấn Độ để trực tiếp đảm nhận công việc, chỉnh sửa nếu cần.

Manika Vishwakarma, 22 tuổi, đến từ Sri Ganganagar, Rajasthan, hiện sinh sống tại Delhi. Cô là sinh viên năm cuối ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế, từng đăng quang Miss Universe Rajasthan 2024. Manika còn vũ công cổ điển, họa sĩ. Mỹ nhân giành tấm vé đến với Miss Universe lần thứ 74, dự kiến tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Hoa hậu Ấn Độ diện đầm nhà mốt Việt lúc đăng quang Nhà thiết kế Huỳnh Bảo Toàn chúc mừng mỹ nhân Ấn Độ sau chung kết.

Trước đó một ngày, Julia Horne - tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar - cũng diện đầm của Song Toàn trên sân khấu chung kết. Cô chọn váy dạ hội màu vàng, cắt xẻ phần hông.

Julia cho biết trang phục do chị gái đặt Song Toàn thực hiện. Tuy nhiên, người này không may qua đời trước đêm thi chung kết của em gái. Để tưởng nhớ, Julia Hornee tự đính thêm một trái tim màu đỏ lên váy.

Người đẹp Julia Hornee trong giây phút đăng quang cuộc thi. Cô 25 tuổi, sẽ thi Miss World lần thứ 73 vào năm 2026.

10 năm làm nghề, hai nhà thiết kế từng góp phần xây dựng hình ảnh cho nhiều mỹ nhân như H'Hen Niê, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Hà, Ngọc Châu, Á hậu Kim Duyên, Hoàng Thùy. Năm 2023, bộ đôi làm giám khảo phần thi Trang phục văn hóa dân tộc tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Ảnh, video: Nhà thiết kế cung cấp