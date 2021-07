Hoa hậu Albania được khen giống Angelina Jolie

Ina Dajci sinh ra và lớn lên ở Tirana, Albania. Năm 2012, cô chuyển tới Mỹ du học và theo đuổi ước mơ làm người mẫu. Từ năm 2015 đến 2019, cô theo học tại The City College of New York và tốt nghiệp ngành Kiến trúc sư.